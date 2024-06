Those About To Die: il sanguinoso trailer ufficiale porta tutti nell'Antica Roma

Combattimenti, dramma, giochi di potere e crudeltà: ecco il trailer italiano e le prime immagini di Those About To Die, la serie tv sui gladiatori dell'Impero Romano

Fonte foto: Reiner Bajo/Peacock

Un’epica ed intensa immersione nel cuore nero dell’Impero Romano, con una buona dose di dramma, combattimenti, giochi di potere e crudeltà. Così appare Those About To Die nelle prime immagini e nel trailer ufficiale distribuiti recentemente da Prime Video. Diretta dal regista di Godzilla e Independence Day, Roland Emmerich, la serie tv sarà composta da dieci episodi e arriva fra poche settimane in streaming

Trama e trailer italiano di Those About To Die

La serie Those About To Die è creata dallo scrittore candidato all’Oscar Robert Rodat (già noto per Salvate il soldato Ryan) e si ispira all’omonimo libro di Daniel P. Mannix. Qui sotto il trailer italiano della serie tv:

La trama è ambientata nella Roma del 79 a.C. La città, ricchissima, è il centro dell’Impero Romano. La popolazione irrequieta e sempre più violenta è tenuta sotto controllo soprattutto dall’intrattenimento crudo ma spettacolare a base di gare di bighe e lotte di gladiatori.

Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni di proprietà dei Patrizi (le fazioni Blu, Rossa, Bianca e Verde) e diventano sempre più sanguinose ed estreme per soddisfare il gusto del pubblico. La serie tv esplora questo mondo sotterraneo fatto di violenza e corruzione in cui migliaia di persone lavorano e vivono, almeno fino a quando non sono chiamate a morire in nome dei giochi.

Those About To Die: il cast completo

A guidare il cast nei panni dell’Imperatore Vespasiano è Sir Anthony Hopkins, attore premio Oscar noto soprattutto per Il silenzio degli innocenti e Re Lear. Tra gli interpreti ci sono anche Iwan Rheon (visto in Il trono di spade) nel ruolo di Tenax, Tom Hughes (The English e Victoria) in quello di Tito Flaviano e Sara Martins (Non dirlo a nessuno e Delitti in Paradiso) in quello di Cala.

Qui sotto alcune immagini della serie tv in anteprima con diversi protagonisti:

First look at Roland Emmerich’s Ancient Rome drama series ‘THOSE ABOUT TO DIE’ Releasing July 18 on Peacock. pic.twitter.com/hnllknIVXm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 17, 2024

Nel cast di Those About To Die ci sono poi Jóhannes Haukur Jóhannesson (Il trono di spade) nei panni di Viggo, Jojo Macari (Sex Education) nel ruolo di Domiziano e Gabriella Pession (Crossing Lines) nelle vesti di Antonia. Dimitri Leonidas (Rosewater, Renegades: Commando d’assalto) interpreta Scorpus, mentre Emilio Sakraya (60 minuti) interpreta Xeno. Moe Hashim (Ted Lasso) è Kwame, mentre Rupert Penry Jones (Whitechapel – Crimini dal passato) è Marcus.

Insieme a Roland Emmerich, alla regia c’è anche Marco Kreuzpaintner, che ha già diretto Beat e Progetto Lazarus. Gli executive producer sono Emmerich, Harald Kloser, Gianni Nunnari, Stuart Ford, Lourdes Diaz, Miguel A. Palos Jr., Marco Kreuzpaintner, Robert Rodat, Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jonas Bauer, Charles Holland e Namit Malhotra.

Quando esce Those About To Die

Those About To Die debutterà in esclusiva su Prime Video il 19 luglio 2024.