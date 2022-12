Ti è piaciuto Mercoledì? Guarda questi film

Il successo di Mercoledì di Tim Burton, uscita il 23 novembre su Netflix, è indubbio: la serie è al momento la seconda più vista di sempre sulla piattaforma di streaming, la famosa scena del ballo è diventata virale sui social e i giornali che si occupano di moda e tendenza già parlano di un ritorno dell’estetica dark e goth ispirata proprio all’iconica Mercoledì Addams, che in questa serie è un’adolescente alle prese con il liceo e con dei misteriosi omicidi. Chi ha amato questa serie potrebbe gradire anche questi titoli, disponibili in streaming.

La famiglia Addams

Partiamo dalle ovvietà: i fan di Mercoledì non potranno non amare La famiglia Addams! Anzi, sarà un piacere per il pubblico affezionato ritrovare sullo schermo i personaggi già intravisti nella nuova serie Netflix: non solo Mercoledì, quindi, ma anche Gomez, Morticia, Mano, Pugsley, lo zio Fester, eccetera. La storia della famiglia Addams è nata come fumetto nel 1938: da qui sono poi stati tratti numerosi film, musical e serie tv. Uno dei più noti è il film del 1991 intitolato La famiglia Addams, che nel cast annovera Christina Ricci (che ha recitato anche nella serie Netflix) e Anjelica Huston. Si può vedere su Prime Video o, a pagamento, su Apple TV+ e Google Play Film.

Buffy l’ammazzavampiri

Prodotta tra il 1997 e il 2003, questa serie propone l’atmosfera dark e le creature soprannaturali che si trovano anche in Mercoledì. Un altro punto in comune è l’età delle protagoniste: anche Buffy, come Mercoledì Addams, è una liceale atipica che, essendo una Cacciatrice, ha il compito di uccidere i demoni che minacciano la Terra. Oltre alla serie, c’è anche il film: entrambi si possono vedere su Disney+.

Carrie

Anche nel film Carrie la protagonista è una liceale decisamente diversa dai suoi coetanei, dal momento che possiede capacità paranormali. Tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, il film del 1976 è inquietante e a tratti horror. Si può vedere su Chili.

Giovani streghe

Disponibile per il noleggio su Prime Video e Apple Tv+, in questo film horror del 1996 le protagoniste sono Sarah, Nancy, Bonnie e Rochelle, giovani ragazze anticonformiste che sperimentano alcuni incantesimi e rituali. Le magie sembrano funzionare, ma quando le protagoniste si spingono troppo oltre la situazione sfugge completamente di mano e porta a esiti terribili.

Dark Shadows

Tim Burton, regista di Mercoledì, nella sua prolifica carriera ha messo la firma anche su questo film del 2012. Il protagonista è un vampiro che, risvegliatosi due secoli dopo la sua sepoltura, si mette in cerca dei suoi discendenti. Nel cast ci sono Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Eva Green, Michelle Pfeiffer, Chloë Grace Moretz e Christopher Lee.