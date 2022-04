TikTok: la realtà aumentata ora è per tutti

Dopo quasi dodici mesi di test, TikTok ha reso disponibile per tutti i creator la funzionalità di sviluppo Effect House AR. Lo strumento ancora in beta, seppur pubblica, permette ai creator di mettere a punto degli effetti di realtà aumentata (AR) per la fotocamera che, dopo l’approvazione da parte dell’azienda, potranno essere utilizzati nei video da altri utenti di TikTok.

La disponibilità della funzionalità è stata comunicata ufficialmente dalla stessa compagnia cinese, attraverso una nota piuttosto invitante per gli sviluppatori e i creator. Nel comunicato TikTok si lascia andare e dichiara: “Che tu ti stia teletrasportando in nuovi mondi con Green Screen o utilizzando l’effetto Time Warp Scan gli effetti consentiranno ai creatori di esprimersi, intrattenere e condividere storie attraverso un’ampia gamma di formati coinvolgenti“. In pratica, aprendo a tutti la possibilità di usare e creare effetti di realtà aumentata, TikTok sta moltiplicando quasi all’infinito le possibilità di creare video nuovi, originali e potenzialmente virali. Esattamente ciò di cui hanno bisogno i creator per andare avanti, ma anche TikTok.

Effect House AR: il successo della beta chiusa

Fino all’apertura della beta, solo 450 creator avevano utilizzato Effect House AR. Gli sviluppatori hanno poi potuto pubblicare i loro effetti su TikTok, con risultati sorprendenti: sono stati oltre 1,5 milioni i video che hanno utilizzato gli effetti disponibili e le visualizzazioni, a livello globale, hanno superato i 600 miliardi.

Con la beta pubblica, chiaramente, i numeri potrebbero aumentare esponenzialmente. A tal proposito, l’azieda ha affermato che “Attraverso l’espansione della beta di Effect House, non vediamo l’ora di vedere un numero maggiore di creator sviluppare effetti coinvolgenti ed entusiasmanti per la nostra comunità globale“.

Effect House AR: linee guida contro gli stereotipi

Stando a quanto dichiarato da TikTok, Effect House AR sarà sotto osservazione, dato che gli effetti inviati dai creator saranno soggetti a determinate linee guida per essere approvati per l’uso.

Nello specifico, la compagnia ha affermato che vieterà gli effetti che promuoveranno le discriminazioni basate sul colore della pelle o gli stereotipi, ma anche quelli che incoraggiano la chirurgia estetica. Precauzioni necesarie, queste, vista la bassissima età media del pubblico di TikTok.