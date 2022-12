Attenti al decoder: che succede a dicembre

A partire dal 21 dicembre diverse centinaia di migliaia di italiani potrebbero avere grossi problemi a guardare la TV: si tratta degli utenti di Tivùsat, la piattaforma che veicola, tramite segnale satellitare, gli stessi canali del Digitale Terrestre. Tivù Srl, l’azienda partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione Tv Locali e Aeranti-Corallo che gestisce la piattaforma, ha infatti annunciato che dal 21 di questo mese verranno bloccate tutte le smartcard che stanno funzionando su un decoder non certificato.

Gli utenti del servizio, sui forum specializzati, si stanno interrogando su quali siano questi decoder non certificati. Segno che la situazione è tutt’altro che chiara e che, potenzialmente, chiunque abbia un impianto Tivùsat a casa potrebbe trovarsi, da un giorno all’altro, senza la possibilità di guardare la TV. Molti utenti, inoltre, si stanno interrogando su una questione di fondo: se vedere Tivùsat è gratis, perché bisogna solo comprare una volta la scheda e il decoder (o la CAM da inserire nella Smart TV), per quale motivo l’azienda ha deciso di punto in bianco di mandare KO decine di decoder che oggi funzionano benissimo?

Tivùsat: la comunicazione ufficiale

Partiamo dall’unica cosa certa, cioè la comunicazione ufficiale di Tivùsat sulla disattivazione delle smart card a partire dal 21 dicembre: "Siamo venuti a conoscenza del fatto che esistono soggetti che vendono, soprattutto su siti web, device non certificati tivùsat dichiarati compatibili: in realtà si tratta di device contraffatti spesso venduti con la smartcard tivùsat di dubbia provenienza […] a partire dal prossimo 21 dicembre e nel corso di tutto il 2023 i nostri sistemi tecnici di sicurezza non consentiranno più il funzionamento della smartcard tivùsat abbinata a decoder non certificati tivùsat".

In molti si stanno chiedendo quale sia il senso di questa mossa da parte di Tivùsat. Domanda lecita, perché la piattaforma trasmette contenuti gratuiti, senza alcun abbonamento. Chi usa un decoder non certificato è un pirata?

Quali sono i decoder certificati Tivùsat

La questione decoder "compatibile" e/o "certificato" non è così semplice, perché quasi mai è l’utente Tivùsat a scegliere quale decoder installare. Nel 99% dei casi, infatti, l’impianto Tivùsat richiede l’intervento di un tecnico antennista che, solitamente, consiglia (a volte impone direttamente) un preciso modello di decoder.

Lo fa perché conosce il prodotto, conosce il servizio assistenza, sa a chi rivolgersi e come in caso di problemi e, se è in buona fede, sa anche che sta vendendo al cliente un buon prodotto. Ma non è affatto detto che tale decoder sia tra quelli certificati, perché fino ad oggi non serviva che il decoder lo fosse per vedere correttamente Tivùsat.

Il tecnico, in pratica, potrebbe aver istallato al cliente un decoder non certificato, perfettamente funzionante, di ottima qualità e in buonissima fede e, adesso, trovarsi nella condizione di dover dire al cliente che se Tivùsat non funziona è per colpa di quell’ottimo decoder.

Al momento, dal sito ufficiale Tivùsat, risultano 27 decoder certificati in vendita e una sessantina di modelli fuori produzione. Con questi decoder, almeno in teoria, gli utenti non dovrebbero avere problemi dopo il 21 dicembre.

Ecco l’elenco dei decoder certificati Tivùsat in vendita:

DIGIQUEST 4K HBBTV Q90

DIGIQUEST Ti9

DIGIQUEST Classic Q10

TELE System TS9018HEVC tivùsat

Humax Tivumax LT (HD-3801S2)

Humax Tivumax LT (HD-3601S2)

DIGIQUEST Classic Q30

i-ZAP TVS 495

HITACHI H-S2000

THOMSON THS807

Sedea STI-1200HD

WWIO UNICO

WWIO UNICO PRO BLACK

XORO HRS 8830

XORO HRS 8830 COMFORT

XORO HRS 8830 White

METRONIC Orion 1.0

ADB i-CAN S490

MAJESTIC SAT 330

MAJESTIC SAT 440

WWIO UNICO PRO GRAY

Auriga DIPROGRESS DPS102TV

TELEFUNKEN TFK S2000

STRONG SRT 7807

MAJESTIC DEC 265 SAT

MAJESTIC SAT 270

Fuba ODE718HEVC tivùsat

Ecco l’elenco dei decoder certificati, ma fuori produzione: