Torna Nuova Scena: aperti i casting per la stagione 2 del rap show

Fonte foto: Karim El Maktafi/Netflix

Un viaggio si è concluso, un altro sta per cominciare. Ci sono altri talenti da scoprire nel mondo del rap italiano e a scovarli sarà ancora una volta Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia. Il rap show Netflix è infatti appena rinnovato per una seconda stagione. Prodotta da Fremantle, la competizione musicale ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming a febbraio 2024 con la giuria composta da Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Dopo aver selezionato alcuni potenziali nuovi talenti della scena rap italiana a Roma, Napoli e Milano, i tre giudici, accompagnati da svariati ospiti speciali, hanno individuato il migliore concorrente in gara, che promette di essere uno dei nomi di punta della prossima generazione rap.

Chi ha vinto Nuova Scena su Netflix

I primi cinque classificati della prima stagione di Nuova Scena sono stati i rapper Kid Lost, Jelecrois, Elmatadormc7, Spender e Grein. Kid Lost, il vincitore, oltre a vincere i centomila euro in palio, è stato premiato dal sindaco della sua città natale, Qualiano, come “eccellenza della città”. I suoi inediti Criatur e Ossimoro inoltre hanno superato i due milioni di stream su Spotify e gli otto milioni di stream considerando tutte le piattaforme social e musicali.

Traguardi notevoli sono stati raggiunti anche dai due brani inediti di Elmatadormc7, il terzo classificato. Le canzoni infatti si sono piazzate stabilmente nella Top50 Italia su Spotify. In particolare, il singolo El Matador ha superato i 14 milioni di stream solo su Spotify ed è entrato nella top 5 Songs of the Week di TikTok per due settimane consecutive; invece Maliciosa ha superato i 10 milioni di stream su Spotify.

Complessivamente gli inediti della prima stagione di Nuova Scena, disponibile su Netflix e di cui nel video sottostante si possono vedere alcuni minuti, hanno superato i 537 milioni di stream considerando tutte le piattaforme musicali e social.

Nuova Scena stagione 2: come partecipare

Annunciando il rinnovo dello show per una seconda stagione, Netflix ha già iniziato a cercare i prossimi protagonisti di Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia 2. Per partecipare alla competizione musicale del mondo rap bisogna superare i casting. Chi pensa di avere tutte le carte in regola per essere un nuovo talento musicale della scena italiana può provare ad accedere alle selezioni scrivendo una e-mail a castingtv@fremantle.com. Anche nella stagione 2 ci saranno centomila euro in palio per il vincitore.

La giuria di Nuova Scena 2 sarà annunciata da Netflix nelle prossime settimane; dunque, c’è da aspettarsi che il pubblicò vedrà un cambiamento nella formazione Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain che ha caratterizzato il primo ciclo di puntate. Probabilmente ci saranno anche nuove guest star, che eventualmente verranno annunciate più avanti.

La stagione 2 di Nuova Scena uscirà nel 2025 su Netflix, ma non è ancora possibile sapere in quale mese né la data esatta.