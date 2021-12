Trafficante di Virus: dove vedere il film ispirato a Ilaria Capua

Ilaria Capua è la prestigiosa virologa e ricercatrice italiana. Ormai il suo volto è noto tra il pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a numerosi programmi televisivi durante la pandemia: fin dai primi mesi dell’emergenza è stata una delle principali esperte interpellate per far comprendere al pubblico le caratteristiche del Covid-19, la sua evoluzione e i comportamenti da avere per evitare i contagi.

Lei è una delle più importanti virologhe a livello mondiale, nonché ricercatrice e accademica. Ha una storia complessa e interessante, tanto da essere diventata di ispirazione al film “Trafficante di virus” tratto dal libro del 2017 in cui Ilaria Capua racconta la vicenda giudiziaria in cui fu coinvolta, che la portò ad abbandonare il ruolo in politica. Era infatti una parlamentare in Italia. In seguito, si scoprì che la dottoressa era totalmente estranea alle accuse, ma quella vicenda segnò in modo importante la sua vita privata e professionale. Ora è possibile conoscerla e approfondirla grazie al film.

Trafficante di virus: cast e trama

La pellicola, diretta da Costanza Quatriglio, ha come protagonista Irene Colli, una ricercatrice che lavora presso un prestigioso ente zooprofilattico italiano. Lei ha una bellissima famiglia e un’enorme passione per il suo lavoro, che svolge in modo competenze e sempre con un occhio di riguardo verso l’innovazione. In particolare, si occupa di analizzare e prevedere le epidemie tra gli animali, soprattutto quelle più pericolose anche per l’uomo.

Purtroppo, viene coinvolta in un’inchiesta giudiziaria che cambierà per sempre la sua vita, quella sul traffico illegale di vaccini antivirus. Viene indagata e catapultata dentro un vero e proprio caso mediatico e giudiziario, dove si accusa un gruppo di scienziati di aver lasciato diffondere volutamente il virus dell’aviaria allo scopo di vendere i vaccini. L’accusa è quella di epidemia e tentata strage. Irene è una delle principali indagate e ciò sconvolge anche la sua vita privata.

Il film cerca, così, di raccontare una vicenda complicata e difficile ma anche la determinazione di una donna che vuole difendere la sua innocenza e la sua professionalità. La storia è ispirata a quella del libro intitolato “Io, trafficante di virus” che Ilaria Capua scrisse nel 2017.

La protagonista è interpretata da Anna Foglietta, nel cast insieme a lei troviamo Michael Rodgers, Isabel Russinova, Andrea Bosca, Beatrice Fedi, Fulvio Falzarano, Francesco Biscione, Alberto Basaluzzo, Nadia Brustolon, con la partecipazione di Roberto Citran, Paolo Calabresi e Luigi Diberti.

Il film è una produzione Picomedia insieme a Medusa Film, in collaborazione con Prime Video e Trentino Film Commission.

Come vedere il film Trafficante di virus

Il film ispirato alla vicenda di Ilaria Capua esce oggi, lunedì 13 dicembre 2021 su Amazon Prime Video.

