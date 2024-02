Tre nuove serie comedy da vedere in streaming

Fonte foto: Disney+

La vita è già abbastanza dura: almeno davanti alla tv vale la pena dimenticarsi la tristezza e farsi una risata. Per farlo ci sono diverse serie tv e show dal taglio comico capaci di soddisfare qualunque senso dell’umorismo. Le novità su questo fronte, sulle principali piattaforme di streaming, in effetti non mancano mai. Tra le nuove uscite da tenere d’occhio c’è ad esempio Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin (il titolo originale è The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin). In arrivo il 1° marzo su Apple Tv+, questa serie comedy storica ha per protagonista un gruppo di furfanti alle prese con improbabili avventure.

1670

Tra le novità già disponibili c’è invece 1670, serie comedy polacca uscita su Netflix da alcune settimane. Ambientata in un villaggio della Polonia nel 1670, la serie racconta le vicende di un inetto e vanesio nobile locale, Jan Pawel, della sua famiglia e dei contadini e servi della gleba che popolano il suo piccolo feudo. Nonostante l’ambientazione d’epoca, la trama tocca con sarcasmo alcuni temi che sono evidentemente molto attuali oggi in Polonia e non solo: il rapporto con la religione, l’equità di genere, la mascolinità tossica, la crisi climatica, eccetera. La comicità surreale di questa breve serie tv ricorda a tratti quella di The Office e in effetti 1670, oltre a essere a sua volta girata come un mockumentary, è creata da Jakub Ruzyllo, che è già stato autore del recente adattamento polacco di The Office.

American Dad stagione 17

È disponibile da qualche settimana su Disney+ la diciassettesima stagione di American Dad (nella foto). La serie animata per adulti è ideata da Seth MacFarlane, già autore de I Griffin, e va in onda dal 2005 (in Italia dal 2006). Sono passati quasi vent’anni, insomma, ma Stan, Francine, Klaus, Roger e gli altri personaggi continuano a far ridere una fetta consistente di pubblico con il loro humor provocatorio e irriverente. La stagione 17 da poco disponibile in streaming è andata in onda in realtà nel 2020 negli Stati Uniti e tra il 2021 e il 2022 in Italia. Le stagioni 18 e 19 sono andate in onda per il pubblico italiano lo scorso anno mentre la ventesima, trasmessa negli Usa nel 2023, non è ancora disponibile nel nostro Paese.

The Vince Staples Show

Mini racconti satirici tutti incentrati sulle avventure quotidiane di Vince Staples, un tipo non proprio famoso, non proprio ricco, non proprio onesto… ma di certo abbastanza sfortunato, visto che gli va tutto storto. Di questo parla The Vince Staples Show, miniserie con la produzione esecutiva di Kenya Barris e ideata da Staples stesso con Ian Edelman e Maurice Williams.

Bonus: Jenny Slate: Seasoned Professional

Per concludere, un bonus per gli appassionati di stand-up comedy. In questo caso l’appuntamento da non perdere è il debutto su Prime Video di Jenny Slate: Seasoned Professional, il secondo speciale comico di un’ora con l’acclamata attrice, comica, autrice e produttrice Jenny Slate. Lo speciale esce il 23 febbraio ed è prodotto da Amazon MGM Studios e A24.