Buone notizie: Dick Turpin torna con la seconda stagione

Fonte foto: Apple TV+

Un bizzarro e rocambolesco viaggio in compagnia di una banda di simpatici furfanti: è questo in poche parole il succo di Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin, serie tv comedy che ha fatto il suo debutto in streaming su Apple TV+ a marzo 2024.

La buona notizia? L’avventura non è ancora finita: la serie, che in lingua originale si intitola The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin, torna infatti per una seconda stagione.

Di cosa parla Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin

Il protagonista della serie Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin è, appunto, Dick Turpin, interpretato da Noel Fielding.

Quando viene nominato suo malgrado a capo di una banda di fuorilegge, Turpin viene anche incaricato di sbarazzarsi Jonathan Wilde (Hugh Bonneville), uomo di legge corrotto.

Iniziano così per il protagonista una serie di fughe rocambolesche con al seguito una improbabile banda di banditi di strada: mentre cerca di sfuggire ai cacciatori di taglie, Turpin deve anche gestire la sua popolarità – dettata soprattutto dal suo fascino, dai suoi capelli e dalla comica propensione a dare spettacolo.

Chi è davvero Dick Turpin

La serie propone una versione fittizia e romanzata della vita di Richard Turpin: nato nel 1705 e morto nel 1739, è stato un bandito inglese le cui imprese sono state romanticizzate soprattutto dopo la sua morte (avvenuta per esecuzione, a York, in seguito al furto di alcuni cavalli).

Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin stagione 2

La prima stagione di Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin ha ricevuto recensioni positive da parte del pubblico, che ne ha apprezzato soprattutto l’aspetto comico. La decisione di Apple TV+ di rinnovare lo show per una seconda stagione è stata comunicata in queste settimane, dunque circa quattro mesi dopo l’uscita della serie tv sulla piattaforma di streaming.

Al momento non sono disponibili informazioni precise sulla trama e sul cast completo della seconda stagione di Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin. Per ora sappiamo solo che ci sarà «un secondo giro di fantastiche avventure per Turpin» e che nel cast ci saranno «una serie di grandi talenti della comicità britannica», ha fatto sapere Apple TV+.

La serie è scritta da Richard Naylor e Jon Brittain con Noel Fielding, che è anche produttore esecutivo con Kenton Allen, Victoria Grew, Anthony Wilcox e Ben Palmer. Naylor e Brittain sono co-executive producers.

La serie sarà diretta da Ben Palmer.

Le avventure di Dick Turpin stagione 2: data di uscita

È ancora troppo presto per conoscere la data di uscita di Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin stagione 2. Ulteriori informazioni su questo punto arriveranno nei prossimi mesi da parte di Apple TV+.