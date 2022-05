Tre reality show per innamorarsi in arrivo in estate

È facile innamorarsi in vacanza, a una festa, durante una romantica passeggiata, sotto il palco di un concerto o a una cena vista mare. Ma che dire di chi riesce a farlo (o, almeno, così ci piace credere) davanti alle telecamere di un reality show? Ce ne sono tre nuovi di zecca in uscita nei prossimi mesi.

Si tratta di The One That Got Away, composto da 10 episodi e disponibile dal 24 giugno 2022; Forever Summer: Hamptons, 8 episodi in distribuzione da luglio; e Cosmic Love, 10 episodi che saranno visibili ad agosto. Cosa accomuna questi nuovi reality show estivi? Prima di tutto il fatto che saranno tutti e tre disponibili su Prime Video. In secondo luogo, il fatto che il tema è sempre l’innamoramento, ovviamente raccontato con il taglio tipico delle reality series: un gruppo di single che, in una determinata circostanza, deve trovare l’anima gemella. Le variazioni su questo tema sono infinite!

The One That Got Away

The One That Got Away, ad esempio, gioca su un dubbio che probabilmente ha sfiorato la mente di tutti almeno una volta nella vita: se avessimo già incontrato la nostra anima gemella ma, per svariate ragioni, l’avessimo lasciata andare? Il titolo del reality significa proprio “Quello (o quella) che è andato via", in riferimento a una persona che abbiamo perso, che non fa più parte delle nostre vite.

Negli episodi, dunque, sei single avranno l’opportunità, attraverso una serie di appuntamenti, di riallacciare i rapporti con alcune persone del loro passato, per provare a innamorarsi. Il reality è presentato dall’icona pop la cantautrice Betty Who.

Forever Summer: Hamptons

Forever Summer: Hamptons è una docusoap ambientata, come suggerisce il titolo, negli Hamptons. I protagonisti sono alcuni ragazzi universitari di diversa estrazione sociale e provenienza geografica – alcuni sono del posto, altri vengono dai quartieri ricchi di New York.

Di giorno i giovani lavorano in un ristorante sul mare, mentre la sera si incontrano e fanno festa, ben determinati a rendere indimenticabile l’estate che segnerà il loro passaggio dall’adolescenza alla vita adulta. Ci sono tutte le premesse, insomma, per assistere alla nascita degli immancabili amori estivi. La domanda è: sopravvivranno all’arrivo dell’autunno?

Cosmic Love

Un Toro ascendente Leone potrebbe mai essere compatibile con una Pesci accendente Acquario? Cosmic Love fornirà questa e tante altre risposte dello stesso tenore. In questo esperimento sociale unico, infatti, quattro persone provano a trovare la propria dolce metà attraverso il matchmaking astrologico.

A dirigere le danze sarà una guida mistica, l’Astro Chamber. Sotto il suo sguardo attento le coppie si conosceranno, si daranno appuntamenti e si elimineranno cercando di individuare la persona perfetta sulla base dell’astrologia. Alla fine, in seguito all’esperienza, dovranno decidere chi sposare.

