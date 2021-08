Come scegliere un cavalletto per smartphone

Il treppiede per smartphone è un accessorio sempre più indispensabile al giorno d’oggi, con il quale effettuare scatti nitidi e accurati di paesaggi e foto di gruppo, oppure realizzare video e riprese impeccabili. Questo dispositivo è essenziale in tantissimi contesti, ad esempio per youtuber, professionisti, aziende e docenti di corsi online, ma anche per semplici amatori che vogliono scattare foto bellissime in vacanza. Vediamo come scegliere il miglior treppiede per smartphone e quali sono i prodotti da acquistare per device Android e iOS.

Quale treppiede per smartphone comprare

Nella scelta del treppiede per il cellulare è necessario valutare con attenzione alcuni aspetti. Innanzitutto bisogna considerare il budget a disposizione, per orientarsi su cavalletti per telefono economici oppure su prodotti di fascia alta per impieghi professionali. Un fattore importante è l’altezza del treppiede, con la possibilità di trovare modelli da tavolo con estensione fino a 20-30 cm, oppure dispositivi da terra con altezza fino a 130-150 cm.

Ovviamente il treppiede deve essere compatibile con il proprio smartphone Android o iOS, verificando che il supporto sia adatto al tipo di telefono con il quale utilizzarlo. Inoltre è necessario analizzare la struttura del cavalletto, infatti alcuni prodotti dispongono di tre aste fisse allungabili, mentre altri propongono gambe flessibili che consentono una maggiore personalizzazione della posizione, per sistemare lo smartphone anche con una configurazione particolare e usare il treppiedi su ogni tipo di superficie.

Il dispositivo deve offrire una buona qualità costruttiva, per durare a lungo nel tempo e resistere anche ad un lungo viaggio. Allo stesso modo è fondamentale che il treppiede offra una connettività adeguata, per collegarlo rapidamente e in modo stabile con il telefono o altri dispositivi, in modalità wireless tramite telecomando Bluetooth o con il cavo. Anche il sistema di regolazione è un aspetto da valutare con attenzione, per scegliere un cavalletto adatto al tipo di uso che bisogna farne e trovare la configurazione giusta senza troppi problemi.

I migliori treppiedi per smartphone

In questa selezione proponiamo i treppiedi per smartphone migliori disponibili acquistabili online, con modelli economici e dispositivi per ogni utilizzo e modello di telefono.

Mini Treppiede Vijim MT-08

Un cavalletto da viaggio super compatto è il mini treppiede Vijim MT-08, un modello da tavolo con il quale realizzare scatti perfetti, registrare video da pubblicare sul web e fare vlogging. Questo supporto per il telefono presenta un’altezza massima di 27 cm e un’estensione minima di 15 cm, è compatibile con smartphone Android e iOS, ma anche con alcune fotocamere Mirrorless. È davvero facile da regolare, con un meccanismo per la rotazione del cellulare di 200 gradi in verticale e di 360 gradi in orizzontale. Il Vijim MT-08 è perfetto per la mobilità, grazie alle dimensioni ultra compatte che consentono di ridurre l’ingombro in viaggio.

Caratteristiche principali

Cavalletto con gambe fisse allungabili

Altezza massima 27 cm

Altezza minima 15 cm

Peso 90 grammi

Rotazione orizzontale a 360 gradi

Rotazione verticale a 200 gradi

Treppiede Cocoda

Un treppiede per smartphone economico è il modello proposto da Cocoda, progettato appositamente per device Android ma compatibile anche con iPhone e fotocamere GoPro. È dotato di tre supporti flessibili, con la possibilità di piegare le gambe in base alle proprie esigenze oppure avvolgerle a tronchi, pali e maniglie, con una struttura leggera e robusta in lega di alluminio e gomma ad alta densità. Viene fornito con un pratico telecomando Bluetooth, con il quale scattare anche selfie in modo agevole con distanza massima di 10 metri, inoltre può ruotare a 360 gradi in orizzontale e offre un’altezza massima di 31 cm.

Caratteristiche principali

Cavalletto con gambe flessibili

Telecomando Bluetooth

Portata 10 metri

Altezza massima 31 cm

Peso 320 grammi

Rotazione a 360 gradi

Treppiede Mactrem

Un ottimo cavalletto per cellulare è il Mactrem, un treppiede compatibile con smartphone Android, iPhone, macchine fotografiche Reflex e GoPro. Si tratta di un modello da posizionare a terra, infatti presenta tre supporti fissi allungabili con un’altezza massima di 118 cm, mentre quando è completamente richiuso l’altezza minima è di 42 cm. Il dispositivo è realizzato in lega di alluminio, propone un supporto ruotabile di 360 gradi in orizzontale con escursione di 90 gradi in verticale, supporta apparecchiature fino a 2 Kg di peso e dispone di un telecomando Bluetooth incluso nella dotazione.

Caratteristiche principali

Cavalletto con gambe fisse allungabili

Telecomando Bluetooth

Altezza massima 118 cm

Altezza minima 42 cm

Peso 720 grammi

Rotazione orizzontale a 360 gradi

Rotazione verticale a 90 gradi

Joby GripTight One GP

Il miglior treppiede per smartphone con gambe flessibili è il Joby GripTight One GP, un modello compatibile con tutti i principali smartphone Android in commercio e anche con iPhone. I supporti si possono piegare per ottenere qualsiasi configurazione, posizionando il cavalletto in ogni tipo di posizione anche avvolgendo gli oggetti. Dispone di piedini in gomma per garantire un’elevata stabilità, con design compatto e un peso di appena 71 grammi. Sostiene device con un peso massimo di 325 grammi, con punto di attacco standard da 1/4 "-20 e altezza di circa 16 cm.

Caratteristiche principali

Cavalletto con gambe flessibili

Altezza 16,5 cm

Peso 71 grammi

Portata massima 325 grammi

Attacco standard da 1/4 "-20

Cavalletto Tecelks

Il cavalletto per telefono Tecelks è un supporto leggero per smartphone e fotocamere, un treppiede da viaggio con clip per il fissaggio del cellulare e telecomando Bluetooth per i selfie e le registrazioni. È dotato di tre perni fissi allungabili con altezza massima di 135 cm, mentre quando è completamente richiuso ha un’altezza minima di 44 cm, con un peso di 575 grammi e una portata massima di 2 Kg. È realizzato in alluminio e dispone di piedini antiscivolo in gomma, con tre diverse configurazioni disponibili, rotazione orizzontale di 360 gradi, movimento verticale dell’attacco di 180 gradi e inclinazione massima di 90 gradi.

Caratteristiche principali

Cavalletto con gambe fisse allungabili

Telecomando Bluetooth

Altezza massima 135 cm

Altezza minima 44 cm

Peso 575 grammi

Rotazione orizzontale a 360 gradi

Rotazione verticale a 180 gradi