Il vantaggio delle macchine fotografiche digitali è la possibilità di personalizzarne le prestazioni, acquistando una serie di accessori in base alle proprie necessità e ai risultati che si vogliono ottenere. L’offerta sul mercato è abbastanza ampia, infatti si possono trovare tantissimi dispositivi tra cui custodie, flash esterni, batterie di riserva, diffusori e treppiedi, tuttavia è importante scegliere prodotti compatibili, con un buon rapporto qualità-prezzo e adatti alle finalità desiderate. Vediamo quali sono i migliori accessori per una macchina fotografica, con alcuni oggetti indispensabili per reflex e mirrorless dai più economici ai più costosi.

Quale accessorio comprare per la macchina fotografica

Scegliere gli accessori giusti per reflex e mirrorless non è semplice, infatti bisogna tenere conto di una serie di aspetti importanti. Innanzitutto è necessario considerare la qualità della macchina digitale, il proprio livello e le aspettative personali, cercando di ottenere un settaggio adeguato al tipo di traguardi che si vogliono raggiungere. Oltre alla macchina e agli obiettivi, infatti, esistono diversi prodotti che possono cambiare le performance del dispositivo per migliorare le prestazioni di scatto o di registrare video.

Ad esempio un prodotto essenziale è la borsa, per mantenere in modo ordinato sia la macchina fotografica che tutta l’attrezzatura, tuttavia è necessario verificare le dimensioni, la qualità del tessuto e la presenza di tasche per i vari dispositivi da portare sempre con sé. Il flash esterno o un sistema d’illuminazione sono altrettanto importanti, soprattutto optando per modelli direzionali e regolabili, una funzionalità spesso assente nei sistemi integrati negli apparecchi e inseriti nel kit base da parte del produttore.

Allo stesso tempo è essenziale comprare almeno un cavalletto, per migliorare la stabilità e utilizzare anche funzionalità come lo scatto a distanza, eventualmente aggiungendo un telecomando wireless a controllo remoto. Inoltre non bisogna dimenticare batterie e schede di memorie di riserva, per non rimanere mai senza carica o spazio di archiviazione. Per quanto riguarda i marchi si possono scegliere prodotti originali oppure compatibili, controllando sempre che sia supportato il proprio modello di reflex o mirrorless, affinché siano garantite le prestazioni dell’accessorio senza restrizioni.

Migliori accessori per le reflex

Le reflex sono dispositivi professionali più completi e costosi, i quali a dispetto delle mirrorless presentano dimensioni più ampie per la presenza dello specchio tra il sensore e l’obiettivo. Vediamo quali sono alcuni dei migliori accessori per le macchine fotografiche reflex da avere assolutamente.

Copertura parapioggia JZK

Tra gli accessori per le reflex migliori un prodotto essenziale è la copertura parapioggia JZK, un modello progettato appositamente per le macchine digitali professionali (la trovi su Amazon). Il rivestimento consente di proteggere in modo adeguato tutto il dispositivo, ed è compatibile con gli apparecchi Nikon, Sony, Panasonic, Canon, Olympus e molti altri ancora. Con la copertura si riesce a tutelare dalla pioggia sia la macchina che la lente, quest’ultima fino a un massimo di 32 cm. Oltre all’acqua la tela preserva la reflex anche da polvere, sabbia e altre particelle, rivelandosi un prodotto fondamentale per le riprese all’aperto.

Air Blower con kit di pulizia UES 9

Quando si possiede una macchina fotografica di qualità è fondamentale mantenerla sempre pulita, evitando che sporcizia e particelle possono infiltrarsi nelle parti meccaniche e danneggiare il dispositivo o ridurne le prestazioni. Per la manutenzione della reflex è possibile comprare un air blower con kit di pulizia UES 9, una dotazione di accessori necessari per tenere l’apparecchio sempre in perfetto stato. All’interno del kit sono compresi una penna ottica professionale, con la quale assorbire la sporcizia dai punti più difficili da raggiungere, per rimuovere macchine di olio e polvere grazie all’azione del carbone, i tamponi per pulire i sensori APS-C e il pratico soffiatore d’aria indispensabile per le componenti interne. Compralo su Amazon al prezzo migliore.

Custodia AmazonBasics

Uno dei prodotti indispensabili per chi possiede una reflex è la custodia portatutto, una borsa all’interno della quale mettere sia la macchina fotografica che gli accessori. Uno dei modelli più venduti è il modello AmazonBasics, ovviamente disponibile su Amazon, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo e compatibile con quasi tutte le reflex con obiettivo zoom montato fino a 110 mm. La borsa è realizzata in EVA impermeabile, con struttura che consente di tenerla in piedi quando è poggiata a terra, con tre tasche per gli accessori, due slot dedicati alle schede di memoria SD e dimensioni interne di 16,5 x 19,1 x 15 cm.

Flash con diffusore Neewer

Per ottimizzare ogni scatto realizzato con la propria reflex è importante avere un flash con diffusore, un accessorio fondamentale in molti contesti. Ad esempio il kit Neewer, acquistabile su Amazon, comprende una serie di prodotti davvero utili, tra cui il diffusore, il flash Speedlite 750 II e 12 filtri colorati, garantendo la massima compatibilità con le macchine fotografiche Nikon tra cui i modelli D7200, D50, D80 e molti altri. Il flash da 105 mm è potente e presenta una sensibilità ISO 100, supportando i sistemi TTL, Multi e S2, il diffusore elimina le ombre e migliora la densità luminosa, mentre i filtri cromatici permettono di perfezionare il colore e si possono usare in tantissime occasioni.

Treppiede K&F

Naturalmente un accessorio per la reflex da acquistare è il cavalletto, un supporto essenziale per scattare fotografie perfette, panoramiche di paesaggi e registrare video impeccabili. Uno dei modelli più apprezzati è il treppiedi K&F, proposto con la borsa il trasporto in viaggio, realizzato in lega di alluminio con struttura pieghevole e leggera. Questo prodotto permette di raggiungere un’altezza massima di 2 metri, a partire da un minimo di 45 cm, supporta un carico fino a 8 Kg ed è completamente regolabile in base alle proprie esigenze, con meccanismo a sfera per ruotare a 360 gradi, sistema multifunzione per trasformarlo in monopiede e un peso di appena 1,44 Kg. Acquistalo su Amazon.

Migliori accessori per la macchina fotografica mirrorless

Le mirrorless sono dispositivi digitali più leggeri, compatti e facili da usare rispetto alle reflex, per questo motivo vengono spesso preferite dagli amatori, sebbene alcuni modelli siano in grado di fornire prestazioni estremamente avanzate. Ecco i migliori accessori per le macchine fotografiche mirrorless da comprare subito.

Scheda di memoria SD Sandisk

Con le macchine digitali uno dei problemi più frequenti è lo spazio d’archiviazione, inoltre bisogna considerare che le schede di memoria possono anche danneggiarsi o rompersi. La soluzione ideale è avere sempre con sé delle SD di riserva, anche per eseguire dei backup di sicurezza, perciò uno degli accessori per le mirrorless da acquistare è senz’altro una scheda di qualità come la Sandisk Extreme Pro da 64GB (è disponibile su Amazon). Questa microSDXC di classe 10 vanta una velocità di lettura fino a 170 MB/s e in scrittura di 90 MB/s, è perfetta per la registrazione di video in qualità Ultra HD 4K e funziona anche in condizioni estremamente severe, ad esempio in temperature elevate o basse, resiste ai raggi X e agli schizzi d’acqua.

Telecomando scatto remoto wireless Pholsy

Uno dei migliori accessori per macchine fotografiche digitali è il telecomando wireless per lo scatto da remoto Pholsy, un dispositivo con il quale comandare a distanza il rilascio dell’otturatore. Questo modello, proposto su Amazon, è disponibile per tantissimi apparecchi Nikon, Fujifilm, Canon, Fuji, Olympus, Sony e Panasonic, supporta la funzionalità autofocus, lo scatto continuo o singolo, il delay e la modalità BULB. Il funzionamento è sia con filo, attraverso l’apposito cavetto, sia wireless con trasmissione del segnale a 2,4 GHz e copertura fino a un massimo di 80 metri.

Pannello LED Commlite CM-L50BII

Tra gli accessori migliori per le mirrorless c’è il pannello LED Commlite CM-L50BII, un sistema d’illuminazione dimmerabile e universale per macchine fotografiche con 50 LED e compatibile anche con smartphone. Il supporto può essere installato direttamente sul dispositivo, altrimenti per il telefono è disponibile una pratica impugnatura, con 3 diversi filtri da applicare per ottenere uno scenario blu, arancione o bianco. La luminosità è regolabile in 8 livelli e arriva fino a 6880 lux, mentre l’autonomia viene garantita fino a 18 ore. Acquistalo ora su Amazon.

Caricabatterie con batterie Patona

Nonostante siano dotate di batterie piuttosto potenti, l’utilizzo prolungato delle mirrorless richiede una dotazione di batterie di riserva sempre cariche e pronte all’uso, per evitare di rimanere senza autonomia proprio nel momento del bisogno. La soluzione ottimale è comprare un caricabatterie con delle batterie aggiuntive, ad esempio scegliendo questo set completo di Patona (scopri il prezzo su Amazon). Il kit presenta un caricatore doppio con microUSB, con input a 5V e 2,1A e output a 8,4V con 700 o 500 mA, c’è un indicatore a LED del livello di carica e due batterie LP-E17 al litio compatibili con tantissime macchine Canon, come la EOS 200D, M5 e Rebel T6i.

Microfono direzionale Rode VideoMicro

Per registrare il rumore ambientale, oppure l’audio in un video per lo streaming, un’intervista o qualsiasi altro tipo di ripresa, l’opzione più efficiente è comprare un microfono direzionale. Tra i modelli più venduti c’è il Rode VideoMicro, uno degli accessori per le mirrorless più apprezzati, un dispositivo davvero leggero e compatto piuttosto semplice da utilizzare, collegabile con un cavo jack audio da 3,5 mm, caratterizzato da un peso di appena 42 grammi e una lunghezza di 80 mm. Non sono necessarie batterie, infatti l’alimentazione è quella della fotocamera, ha una risposta in frequenza da 100 Hz a 20 kHz e un supporto elastico compreso nella confezione. Compra il microfono su Amazon.