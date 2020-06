Triumph lancia la sua prima e-bike: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Triumph 1 di 7 Triumph, arriva la prima e-bike Le biciclette elettriche sono il mezzo di trasporto del momento: garantiscono spostamenti rapidi in città senza lo stress del parcheggio e del traffico e soprattutto sono soluzioni sostenibili, che quindi non contribuiscono ad inquinare l’ambiente. In questo “nuovo” settore si stanno cimentando anche aziende che fino a pochi mesi fa facevano tutt’altro, come ad esempio la Triumph Motorcycles che ha da poco lanciato la sua prima e-bike.

Fonte foto: Triumph 2 di 7 Triumph Trekker, la e-bike ultratecnologica Triumph Motorcycles è una delle principali case motociclistiche inglesi, nonché la preferita di James Bond. Ma oggi non siamo qui per annunciare il nuovo bolide a due ruote, bensì la prima e-bike creata dal brand. Si chiama Triumph Trekker GT e unisce le ultime tecnologie ad un’attenzione unica al progetto, tipica dell’ingegneria inglese. La bici permette così di guidare in modo sicuro e divertente, senza rinunciare alle alte prestazioni e ad un design essenziale ma estremamente raffinato.

Fonte foto: Triumph 3 di 7 E-bike Triumph: Design Quello che salta subito all’occhio della Triumph Trekker GT è il suo design raffinato e moderno, che la rende molto simile ad una bicicletta tradizionale, almeno all’apparenza. Infatti, il cablaggio e la batteria sono incorporati nel telaio, quindi invisibili. Inoltre, è caratterizzata da un telaio in alluminio, che la rende leggera ma affidabile. Complessivamente la bicicletta pesa 24 kg. Il design caratterizzato da un telaio studiato nei particolari, il manubrio stretto e la sella Selle Royal Vivo consentono di avere un’ottima ergonomia e un controllo del mezzo senza paragoni. La verniciatura è caratterizzata da due colori Matt Silver Ice e Matt Jet Black e il suo look è impreziosito da una serie di dettagli neri.

Fonte foto: Triumph 4 di 7 Sensazioni alla guida L’unione tra la sua anima e il design rende la e-bike Triumph un’ottima compagna per circolare in città o fare fitness. Infatti, è pensata per gli usi più disparati: è consigliata anche ai pendolari che per lavoro, studio o altre esigenze si spostano da una città all’altra e quindi hanno bisogno di macinare tanti chilometri al giorno. Il mezzo offre un ottimo comfort e incredibili performance: la guida è comoda, non affatica e soprattutto risulta fluida e reattiva. Senza contare che, grazie alle funzioni avanzate, è possibile tenere sotto controllo qualsiasi parametro e viaggiare anche di notte affidandosi ad un sistema di luci LED che permette alla bici di rendersi visibile a distanza.

Fonte foto: Triumph 5 di 7 E-bike Triumph: prestazioni È caratterizzata da una batteria Shimano E8035 da 504 Wh che permette al mezzo di avere un’autonomia di circa 150 km. Il motore Shimano Steps E6100 pesa meno di 3 kg ed è tra i più validi sul mercato. Anche il display è realizzato da Shimano e permette di scegliere tra quattro opzioni per le quali offre diverse funzionalità: innanzitutto la velocità, la distanza percorsa, il tempo impiegato, la marcia, la carica residua e l’autonomia della batteria. Shimano ha pensato anche ai freni (modello Deore M600 con dischi da 180 mm/160 mm) al cambio Deore Shadow a 10 velocità e al meccanismo posteriore. Le forcelle RockShox Paragon sono invece dotate di un’escursione di 65 mm e ammortizzazione con regolazione e blocco.

Fonte foto: Triumph 6 di 7 Equipaggiamento premium Triumph Trekker GT, accanto ad alcune caratteristiche di serie, si può equipaggiare con ulteriori elementi: illuminazione LED integrata, estensioni dei parafanghi, porta valigie nero e sistema di blocco della ruota posteriore. A questi si aggiungono alcuni accessori per incrementare il livello di sicurezza ed evitare eventuali furti. Per esempio, il lucchetto con forma a U da 270 mm e sistema di ancoraggio a terra. Inoltre, è possibile richiedere il kit Muc-off/Triumph per pulire al meglio la bici. Insomma, ogni utente può arricchire la propria bicicletta elettrica in base all’utilizzo.