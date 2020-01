Vuoi un arsenale di armi o un intero garage di veicoli? Vuoi avere soldi all’infinito o l’invincibilità? Scopri la guida completa dei trucchi GTA 5 per diventare davvero imbattibile. Sono disponibili per PS4, PS3, Xbox 360 e Xbox One. In questa guida ti spiegheremo come attivare i trucchi e i codici per essere insuperabile quando ti troverai a fronteggiare i tuoi rivali. Scopri con noi i trucchi per giocare a GTA 5 e inizia subito a divertirti!

GTA 5: un successo clamoroso

Grand Theft Auto V, conosciuto da tutti come GTA 5, è il videogioco uscito nel settembre del 2013 che ha venduto più di 115 milioni di copie, conquistando la terza posizione tra i videogiochi più venduti di sempre. Il gioco appartiene al genere delle avventure dinamiche ed è ambientato nello Stato immaginario di San Andreas. Durante il gioco puoi seguire le avventure di tre diversi personaggi: Franklin Clinton, Michael De Santa e Trevor Philips. Ora passiamo all’azione!

Come giocare a GTA: l’attivazione dei trucchi

Vediamo come giocare a GTA con i trucchi che ti renderanno insuperabile. Per attivare i trucchi devi solo inserire la sequenza che ti viene indicata durante il gioco. Una volta che lo hai inserito correttamente, vedrai comparire sullo schermo un messaggio di conferma che ti avvisa dell’avvenuta attivazione del trucco. Ricordati però che i trucchi disabilitano i trofei. Perciò, per conquistare i tuoi trofei non potrai barare.

I migliori trucchi GTA 5 PS4 e PS3

Ecco i trucchi GTA e i codici che puoi attivare su PS4 e PS3 che riguardano principalmente il potenziamento dei personaggi e per sbloccare i veicoli:

Salute e giubbotto antiproiettile al massimo: Cerchio, L1, Triangolo, R2, X, Quadrato, Cerchio, Destra, Quadrato, L1, L1, L1

al massimo: Cerchio, L1, Triangolo, R2, X, Quadrato, Cerchio, Destra, Quadrato, L1, L1, L1 Invincibile per 5 minuti: Destra, X, Destra, Sinistra, Destra, R1, Destra, Sinistra, X, Triangolo

Cambia il tempo: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Quadrato

Diminuisci il livello di sospetto: R1, R1, Cerchio, R2, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra

Aumenta il livello di sospetto: R1, R1, Cerchio, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

Ricarica abilità speciale: X, X, Quadrato, R1, L1, X, Destra, Sinistra, X

Ottieni paracadute: Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, R2, Sinistra, Sinistra, Destra, L1

Nuota veloce: Sinistra, Sinistra, L1, Destra, Destra, R2, Sinistra, L2, Destra

Corri veloce: Triangolo, Sinistra, Destra, Destra, L2, L1, Quadrato

Caduta dal cielo: L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, L1, L2, R1, R2, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra

Modalità ubriaco: Triangolo, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Sinistra

Slow motion : Triangolo, Sinistra, Destra, Destra, Quadrato, R2, R1

: Triangolo, Sinistra, Destra, Destra, Quadrato, R2, R1 Mira slow motion: Quadrato, L2, R1, Triangolo, Sinistra, Quadrato, L2, Destra, X

Attacchi corpo a corpo esplosivi: Destra, Sinistra, X, Triangolo, R1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L2

Proiettili fiammeggianti: L1, R1, Quadrato, R1, Sinistra, R2, R1, Sinistra, Quadrato, Destra, L1, L1

Bang bang: Destra, Quadrato, X, Sinistra, R1, R2, Sinistra, Destra, Destra, L1, L1, L1

Super Salto: Sinistra, Sinistra, Triangolo, Triangolo, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, R1, R2

Gravità lunare: Sinistra, Sinistra, L1, R1, L1, Destra, Sinistra, L1, Sinistra

Auto senza tenuta: Triangolo, R1, R1, Sinistra, R1, L1, R2, L1

Genera BMX: Sinistra, Sinistra, Destra, Destra, Sinistra, Destra, Quadrato, Cerchio, Triangolo, R1, R2

Genera Buzzard: Cerchio, Cerchio, L1, Cerchio, Cerchio, Cerchio, L1, L2, R1, Triangolo, Cerchio, Triangolo

Trucchi GTA 5 Xbox 360 e Xbox One

Vediamo ora i trucchi e i codici di GTA 5 che è possibile attivare su Xbox 360 e Xbox One:

Vita Infinita e invincibilità: Destra, A, Destra, Sinistra, Destra, RB, Destra, Sinistra, A, Y

Super Salto: Sinistra, Sinistra, Y, Y, Destra, Destra, Sinistra, Destra, X, RB, RT

Gravità Zero: Sinistra, Sinistra, LB, RB, LB, Destra,Sinistra, LB, Sinistra

Diminuisci livello ricercato: RB, RB, B, RT, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra.

Aumenta livello ricercato: RB, RB, B, RT, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra.

Ricarica abilità: A, A, X, RB, LB, A, Destra, Sinistra, A.

Corsa più veloce : Y, Sinistra, Destra, Destra, LT, LB, X.

: Y, Sinistra, Destra, Destra, LT, LB, X. Nuotata più veloce: Sinistra, Sinistra, L1, Destra, Destra, R2, Sinistra, L2, Destra

Munizioni esplosive: Destra, X, A, Sinistra, RB, RT, Sinistra, Destra, Destra, LB, LB, LB.

Attacchi corpo a corpo esplosivi: Destra, Sinistra, A, Y, RB, B, B, B, LT.

Mira al rallentatore: X, LT, RB, Y, Sinistra, X, LT, Destra, A.

Slidey cars: Y, RB, RB, Sinistra, RB, LB, RT, LB.

Genera Buzzard: B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y.

Genera Caddy: B, LB, Sinistra, RB, LT, A, RB, LB, B, A.

Genera Comet: RB, B, RT, Destra, LB, LT, A, A, X, RB.

Genera Duster: Destra, Sinistra, RB, RB, RB, Sinistra, Y, Y, A, B, LB, LB.

Genera Limo : RT, Destra, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra.

: RT, Destra, LT, Sinistra, Sinistra, RB, LB, B, Destra. Genera paracadute: Sinistra, Destra, LB, LT, RB, RT, RT, Sinistra, Sinistra, Destra, LB.

Ora puoi mettere in pratica i trucchi di GTA 5 ed essere imbattibile.