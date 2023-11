Tutti i film di Hunger Games in streaming

Fonte foto: Netflix/X

Da pochi giorni è uscito al cinema l’attesissimo Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente, il quinto film della saga e prequel delle pellicole con protagonista Jennifer Lawrence. Chi, dopo essere stato in sala, ha voglia di guardare (o riguardare) anche gli altri film di Hunger Games, può farlo comodamente da casa. Prima di tutto su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, lunedì 20, fino a giovedì 23 novembre su Sky Cinema è attivo infatti un canale (il 303) interamente dedicato al franchise cinematografico tratto dai libri di Suzanne Collins. I titoli sono disponibili anche su NOW e su Sky on demand, ma anche su altre piattaforme di streaming.

Il primo film: Hunger Games

La saga Hunger Games, che ha incassato quasi tre miliardi di dollari al box office, è uscita nelle sale cinematografiche a partire dal 2012 e segue le vicende di Katniss, una ragazza che, per salvare la sorella minore, decide di offrirsi volontaria per partecipare agli Hunger Games, un reality show mortale in cui ragazzi provenienti dai Dodici Distretti sono costretti a battersi per sopravvivere. Nel primo film, Hunger Games, Katniss (che è interpretata da Jennifer Lawrence) partecipa per la prima volta al reality show insieme ad altri 23 giovani. Oltre che su Sky e NOW, il film si può vedere su Prime Video.

Hunger Games: La ragazza di fuoco

Il secondo film della saga è Hunger Games: La ragazza di fuoco, uscito nel 2013. Nella trama, mentre una nuova edizione degli Hunger Games sta per cominciare, Katniss e Peeta sono sopravvissuti all’ultima edizione del reality show e dunque prendono parte al Tour della Vittoria. Il film si può vedere su Sky, NOW, Netflix e Prime Video.

Hunger Games – Il Canto della rivolta

La storia prosegue con altri due film: Hunger Games: La ragazza di fuoco – Parte 1 e Hunger Games: La ragazza di fuoco – Parte 2. In questi due lungometraggi, usciti rispettivamente nel 2014 e nel 2015, la protagonista sopravvissuta agli Hunger Games affronta il presidente Snow. Entrambi i film si possono vedere su Sky e in streaming su NOW, Netflix e Prime Video.

Nel cast di questi film, oltre a Jennifer Lawrence, ci sono Josh Hutcherson nel ruolo di Peeta Mellark, Liam Hemsworth in quello di Gale Hawthorne e Woody Harrelson in quelli di Haymitch Abernathy. Elizabeth Banks veste i panni di Effie Trinket, Lenny Kravitz è Cinna, Stanley Tucci interpreta Caesar Flickerman e Donald Sutherland presta il volto al Presidente Snow.

La ballata dell’usignolo e del serpente in streaming

Il film Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente è appena uscito al cinema; quindi, non è ancora disponibile in streaming. Basato sull’omonimo romanzo del 2020, in questo prequel il giovane Coriolanus Snow viene scelto come mentore del Distretto 12 nei nuovi Hunger Games e usa tutta la sua influenza per aiutare la sua candidata a ottenere la vittoria.