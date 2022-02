Tutto quello che sappiamo su The Boys Presents: Diabolical

Sarà disponibile fra pochi giorni su Prime Video la serie antologica in otto episodi The Boys Presents: Diabolical, ambientata nello stesso universo narrativo della serie tv The Boys, basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson e sviluppata dall’executive producer e showrunner Eric Kripke.

La terza stagione di The Boys sarà visibile dal 3 giugno 2022 su Prime Video, ma nel frattempo la serie antologica Diabolical è perfetta per tenere a freno l’impazienza e godersi qualche storia avvincente. Il progetto è composto da mini-episodi autoconclusivi e caratterizzati da uno stile di animazione particolare. La serie è prodotta da Amazon Studios e Sony Pictures Television Studios, con Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures. Gli executive producer sono Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski e Ben Kalina.

Diabolical: episodi, titoli e durata

Gli episodi di Diabolical durano 12-14 minuti ciascuno e puntano a raccontare alcune storie inedite ambientate nell’universo di The Boys.

Il primo episodio, intitolato Laser Baby’s Day Out, è scritto da Evan Goldberg e Seth Rogen, ha la regia di Crystal Chesney-Thompson e Derek Thompson ed è caratterizzato da uno stile di animazione ispirato ai classici cortometraggi animati americani. An Animated Short Where Pissed-Off Supes Kill Their Parents è il titolo del secondo episodio, scritto da Justin Roiland, che ne ha anche determinato l’estetica sulla base dei propri precedenti lavori, e Ben Bayouth. La regia è di Parker Simmons.

I’m Your Pusher è un omaggio ai fumetti originali di The Boys, e infatti è scritto da Garth Ennis, mentre la regia è di Giancarlo Volpe. Si ispira invece ai fumetti e all’animazione francesi Boyd in 3D: in questo caso gli autori sono Eliot Glazer e Ilana Glazer e il regista Naz Ghodrati-Azadi. I “Saturday morning animation imports" sono stati il riferimento per la creazione della puntata BFFs, scritta da Awkwafina e diretta da Madeleine.

Nubian vs Nubian, scritto da Aisha Tyler e diretto da Matthew Bordenave, richiama chiaramente gli anime; mentre John and Sun-Hee, scritto da Andy Samberg e diretto da Steve Ahn, è ispirato al drama e agli horror coreani. Infine, One Plus One Equals Two sarà una versione più cupa dell’animazione con supereroi statunitensi. La scrittura in questo caso è di Simon Racioppa, la regia di Jae Kim e Giancarlo Volpe.

Quando esce The Boys Presents: Diabolical

The Boys Presents: Diabolical sarà disponibile dal 4 marzo 2022 in esclusiva su Prime Video.

Abbonati a Prime Video per vedere The Boys Presents: Diabolical