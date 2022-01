Tutto su As we see it, la nuova serie di Prime Video

Una nuova serie tv Amazon Original sbarcherà presto su Prime Video: si tratta di As We See It, del vincitore dell’Emmy Jason Katims. Gli otto episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming a partire dal 21 gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa nuova produzione.

La serie tv affronta il tema dell’autismo, disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell’interazione sociale e della comunicazione verbale e non verbale. As We See It, basato su un format israeliano creato da Idisis e Shafferman, è prodotta da True Jack Productions, dalla Universal Television (una divisione della Universal Studio Group), dall’israeliana yes Studios e da Amazon Studios. Katims è showrunner, autore ed executive producer, con Jeni Mulein, Danna Stern, Dana Idisis, Yuval Shafferman e Udi Segal, che come lui ricoprono il ruolo di executive producer. Jesse Peretz è il regista ed executive producer del primo episodio.

La trama: di cosa parla As We See It

As We See It segue le vicende di Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) e Violet (Sue Ann Pien), coinquilini poco più che ventenni tutti nello spettro dell’autismo, termine usato per indicare le patologie e le sindromi che, con vari livelli di intensità, hanno come denominatore comune le caratteristiche comportamentali dell’autismo.

I tre protagonisti, nel corso della serie tv, faticano per ottenere e mantenere un posto di lavoro, fare amicizie, innamorarsi e confrontarsi con un mondo che li evita.

Con l’aiuto delle loro famiglie e degli assistenti, e talvolta anche dandosi una mano reciprocamente, i tre coinquilini compiono il loro personalissimo viaggio verso l’indipendenza e l’accettazione fatto di traguardi e successi, ma anche di delusioni e battute di arresto.

Chi recita in As We See It

I tre attori protagonisti di As We See It sono Glassman, Rutecki, e Pien. Il cast della serie, inoltre, è composto da Sosie Bacon, che veste i panni dell’assistente Mandy, e da Chris Pang, che interpreta Van, fratello di Violet. Joe Mantegna, invece, ricopre il ruolo di Lou, padre di Jack.

Quando e dove vedere As We See It

Tutti gli otto episodi della serie Amazon Original saranno disponibili in esclusiva su Prime Video a partire da venerdì 21 gennaio 2022. Da questa data in poi, potranno essere visti in qualunque momento da tutti gli abbonati alla piattaforma.

La serie sarà visibile in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo, Italia inclusa.

