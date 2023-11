Tutto sul documentario su Ilary Blasi

Fonte foto: Netflix

«A volte si è detto troppo, a volte si è detto poco, a volte si è detto sbagliato». Così recita la voce di Ilary Blasi nel trailer del documentario Unica, in uscita su Netflix, in cui la conduttrice e showgirl promette di raccontare la sua storia, la sua verità e «un po’ di cose che non sapete». Il riferimento è alla brusca conclusione del suo matrimonio con Francesco Totti, di cui Blasi nell’ultimo anno non ha praticamente mai parlato approfonditamente, evitando le interviste. Prodotto da Banijay Italia, il documentario su Ilary Blasi è scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi ed è diretto da Tommaso Deboni.

Ilary Blasi su Netflix: cosa aspettarsi da Unica

Nel docufilm Unica, Ilary Blasi racconterà per la prima volta la fine della sua storia d’amore con Francesco Totti, prendendo infine parola sulla questione dopo gli innumerevoli articoli di giornale, dichiarazioni, smentite e comunicati stampa degli ultimi mesi. Come noto, la coppia ha annunciato la separazione nel luglio 2022, dopo 17 anni di matrimonio e 20 anni di amore. I due si sono sposati nel giugno 2005 e hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Nell’ultimo anno Ilary Blasi ha condotto la sua carriera professionale con apparente tranquillità, mentre sui social ha mostrato vari lati spensierati della sua vita dopo la separazione, tra cui l’inizio di una nuova relazione con Bastian Muller. Se nei mesi prima e dopo l’annuncio della separazione ci sono state ombre e difficoltà, dunque, probabilmente verranno raccontate per la prima volta nel docufilm.

Il documentario Netflix su Ilary Blasi promette però di essere anche un ritratto «totalmente inedito, intimo e sincero» della conduttrice e showgirl. Non mancheranno le testimonianze di persone che la conoscono e che da sempre le sono vicine.

In un’intervista a Il Messaggero, il regista Tommaso Deboni ha dichiarato: «La versione di Ilary è quella di una donna famosa che ha affrontato ciò che le è capitato come avrebbe fatto chiunque altro. Credo che molte donne si rivedranno in lei. Non ha mai fatto richieste speciali, la vedremo acqua e sapone».

Deboni ha inoltre spiegato che le riprese del documentario sono state fatte velocemente e «di nascosto dalla gente e da Totti, in studio, nella casa di Ilary e durante un viaggio con gli amici». Inutile aspettarsi rivelazioni scioccanti o scomode, ma sicuramente si parlerà della «faccenda degli orologi e delle borse, perché fa parte della storia».

Unica di Ilary Blasi: il titolo spiegato

Il titolo del documentario non è casuale: “6 unica!” è infatti la scritta che Francesco Totti si era fatto stampare su una maglietta per mostrarla allo stadio durante una partita. Una romantica dedica per conquistare quella che sarebbe poi diventata sua moglie.

Quando esce Unica di Ilary Blasi su Netflix

Quello di Netflix è stato un annuncio lampo e, di fatto, a sorpresa. La data di uscita del documentario Unica su Netflix è infatti stata comunicata con solo una manciata di giorni di anticipo. Ormai però mancano poche ore: il documentario di Ilary Blasi, Unica, arriva infatti su Netflix domani, 24 novembre 2023.