Tutto sul gran finale di Gomorra

Tutte le cose devono finire e, dopo cinque stagioni, il momento è arrivato anche per Gomorra. Le ultime due puntate della stagione finale escono oggi, venerdì 17 dicembre, in prima visione su Sky Atlantic. Sul piccolo schermo andrà in scena una resa dei conti ormai impossibile da evitare e che promette di essere definitiva.

Le vicende raccontate della serie tv sono liberamente ispirate all’omonimo best seller di Roberto Saviano e raccontano le malefatte di vari esponenti delle organizzazioni criminali di stampo camorristico, spaziando dallo spaccio di droga alle infiltrazioni nel mondo politico. Negli ultimi due capitoli, diretti rispettivamente da Marco D’Amore e Claudio Cupellini, la tensione è alle stelle: Genny (Salvatore Esposito) farà pressione su Ruggieri perché scopra dove hanno nascosto Pietrino, suo figlio, e inaspettate alleanze si creeranno per aiutare Ciro Di Marzio (Marco D’Amore).

Gomorra, la serie dei record

Fin dal suo esordio – la prima stagione della serie tv uscì nel 2014 – il successo di Gomorra, cult Sky Original prodotto da Cattleya, è cresciuto notevolmente: nel 2016 il prodotto era già stato venduto in 170 Paesi del mondo. L’ultima stagione, la quinta, ha iniziato a essere trasmessa su Sky Atlantic a novembre.

I dieci episodi della stagione finale sono stati girati fra Napoli, Riga e Roma e sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini.

I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie.

Gomorra: di cosa parlano gli ultimi due episodi

Negli ultimi due episodi di Gomorra, Genny fa pressione su Ruggieri per sapere dov’è suo figlio e poi tranquillizza Azzurra, dicendole che appena Pietro sarà di nuovo a casa se ne andranno per sempre. Ma Genny non sospetta nulla di ciò che sta accadendo alle sue spalle: Ciro e Nunzia si stanno muovendo e con l’aiuto di nuovi alleati, cercheranno di impedire a Genny di portare a compimento la sua fuga.

Genny si trova con le spalle al muro ed è disposto a fare qualunque cosa purché Ciro garantisca per l’incolumità di Azzurra e Pietro. Ma Ciro non fa promesse e Nunzia, fuori programma, prende Azzurra a garanzia. Così le cose si complicano. Per riavere Pietrino, Genny non può far altro che partire con Ciro per un ultimo viaggio catartico.

A che ora esce il finale di Gomorra

Come le precedenti puntate della stagione finale, anche le ultime due saranno trasmesse su Sky Atlantic: l’appuntamento per la prima visione è questa sera, venerdì 17 dicembre, alle 21.15.

Gli episodi, come sempre, saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.