Tutto sul nuovo show di Frank Matano

C’è una qualità che può fare la differenza tra un comico o una comica di grande successo e qualcuno che riesce a far ridere di gusto, sì, ma soltanto quando si attiene al copione: la capacità di improvvisare.

Prova Prova Sa Sa, il nuovo comedy show di Prime Video condotto da Frank Matano, si concentra proprio sull’improvvisazione e sull’intrattenimento. L’ex concorrente e poi co-host di LOL: Chi ride è fuori questa volta sarà il padrone di casa del programma, affiancato da altri comici eccezionali.

Iscriviti a Prime Video per vedere Prova Prova Sa Sa

Come funziona Prova Prova Sa Sa

Che ci si trovi di fronte a un pubblico nutrito o a pochi intimi, chi è sul palco durante un comedy show deve sempre mettere in conto l’imprevisto: un commento inatteso da parte dei presenti, una reazione diversa da quanto ci si aspetta, un guasto tecnico, un vuoto di memoria… Saper trasformare in pochi istanti anche l’evento più inaspettato nell’occasione di una nuova battuta è una capacità rara ma preziosissima.

Prova Prova Sa Sa, prodotto da Endemol Shine Italy e composto da quattro puntate, punta a "testare" questa capacità di improvvisazione in quattro comici italiani famosi: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone.

Sotto la guida di Frank Matano, i quattro comici saranno chiamati a esibirsi in una serie di sketch e sfide improvvisate, da soli oppure insieme. A decidere il tema dell’improvvisazione sarà talvolta lo stesso Matano, altre volte il pubblico in studio.

Cosa vuol dire Prova Prova Sa Sa

"Sa Sa Sa" e "Prova" sono le formule che vengono tipicamente ripetute in un microfono quando si vogliono testate gli altoparlanti e l’audio di un impianto. Se si sentono correttamente sia il suono sibillino della S sia il tono più basso della A, allora si dà il via libera.

I comici di Prova Prova Sa Sa

I comici che compongono il cast fisso del comedy show sono in parte vecchie conoscenze per gli abbonati di Prime Video. Maccio Capatonda e Maria Di Biase sono infatti già stati concorrenti di LOL: Chi ride è fuori. Capatonda è celebre per il suo umorismo assurdo e demenziale, mentre Di Biase ha alle spalle una lunga esperienza come attrice comica in teatro e in tv.

Edoardo Ferrario, romano, è comico, cabarettista e conduttore radiofonico. Ha fatto parte del cast di Quelli che il calcio ed è stato il primo stand up comedian italiano ad avere un suo comedy show su Netflix (si intitola Temi caldi). Aurora Leone ha esordito a Italia’s Got Talent con il monologo Quotidiana mente e da tempo è uno dei volti più apprezzati del collettivo comico The Jackal.

Oltre a questo cast fisso, in ogni episodio di Prova Prova Sa Sa è previsto l’arrivo di un ospite che irrompe nel programma e si mette a sua vola in gioco improvvisando. Parteciperanno come special guest Francesco Mandelli, Corrado Nuzzo, Valeria Angione e il duo comico I Soldi Spicci.

Quando esce Prova Prova Sa Sa

Il programma Prova Prova Sa Sa è basato su Whose Line Is It Anyway?, format di successo creato da Dan Patterson e Mark Leveson per Hat Trick Productions. Il comedy show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 novembre 2022.

Iscriviti a Prime Video per vedere Prova Prova Sa Sa