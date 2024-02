Tutto sulla seconda stagione di Il Re

Il prison drama con Luca Zingaretti sta per tornare con la seconda stagione: ecco le anticipazioni sulla trama e le new entry nel cast

Ormai non manca molto: il re del carcere di San Michele sta per tornare. È stato annunciato in questi giorni da Sky il periodo di uscita della seconda stagione della serie tv Il Re, con protagonista Luca Zingaretti. Il prison drama italiano targato Sky Original tornerà presto su Sky e in streaming solo su NOW con otto nuovi episodi diretti da Giuseppe Gagliardi e scritti da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. Zingaretti (noto soprattutto per Il commissario Montalbano e Sanguepazzo) vestirà ancora una volta i panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera, il San Michele, che alla fine della prima stagione è diventato prigioniero del suo stesso regno. Al suo fianco tornano gli attori già visti nella prima stagione, ma ci sono anche alcune new entry.

Il Re stagione 2: chi c’è di nuovo nel cast

Prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco, la seconda stagione di Il Re vedrà il ritorno di Isabella Ragonese: nota soprattutto per Come pecore in mezzo ai lupi, Yara e Il padre d’Italia, l’attrice nei nuovi episodi interpreta di nuovo Sonia Massini, divenuta comandante delle guardie penitenziarie del San Michele.

Anna Bonaiuto (nota ad esempio per Volare, Loro e Mio fratello è figlio unico) interpreta ancora Laura Lombardo, la pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti che fanno capo a Testori. Barbora Bobulova (Il sol dell’avvenire, Brado e Nata per te) torna a vestire i panni dell’ex moglie di Testori, un’agente che lavora nella cybersicurezza. Nel cast tornano anche Alida Baldari Calabria (che interpreta la giovanissima figlia di Bruno) e «i pretoriani del San Michele», ovvero Alessandro Gazale, Antonio Gargiulo, Paolo D. Bovani, Salvatore D’Onofrio e Federico Pasquali.

Nella cast di Il Re stagione 2 ci sono però anche alcuni volti nuovi. Fabrizio Ferracane (visto in L’Arminuta, The Bad Guy e Ariaferma) interpreta il capo dei servizi segreti Gregorio Verna; Thomas Trabacchi (visto in Romanzo di una strage, Studio Battaglia) veste i panni di Vittorio Mancuso, magistrato detenuto al San Michele; Caterina Shulha (L’uomo del labirinto, Ipersonnia e Tutta colpa di Freud – La serie) è Claudia Agosti, l’avvocata di Mancuso; e infine Stefano Dionisi (Tre piani, Il grande gioco e Il sangue dei vinti) interpreta un detenuto del carcere che diventa amico del protagonista.

Il Re stagione 2: trama e anticipazioni

Nella seconda stagione di Il Re il pubblico ritrova Bruno Testori detenuto nel suo stesso carcere. Ma non per molto. Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa infatti cadere le accuse a suo carico e lo reintegra nel ruolo di direttore. Un favore che deve essere ricambiato, ovviamente: a Testori viene chiesto di far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso. Mancuso è accusato dell’omicidio di una dipendente della compagnia energetica Slimpetroil Spa e Verna vuole ottenere informazioni sul movente del delitto prima che il detenuto parli con un GIP.

Bruno Testori inizia però a sospettare che il magistrato sia in realtà innocente e teme che i servizi segreti abbiano secondi fini poco limpidi. Inizia così la sua battaglia per svelare la verità, il cui prezzo sarà molto più alto del previsto. Un’altra anticipazione sulla trama della seconda stagione è che la pm Laura Lombardo verrà “promossa e trasferita” in un altro tribunale per colpa di Testori.

Il Re stagione 2 in streaming: quando esce?

Al momento non è ancora stata annunciata con precisione la data di uscita della seconda stagione de Il Re su Sky e in streaming solo su NOW. È stato però confermato il periodo di uscita, ovvero aprile 2024.