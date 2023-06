Twitter: arrivano le note della community anche per foto e video

Nonostante le polemiche nate dalla gestione Elon Musk nel corso degli ultimi mesi, Twitter continua a confermarsi un punto di riferimento del web per l’informazione e la diffusione rapida di dichiarazioni ufficiali e di contenuti multimediali, con la possibilità di rendere virali, in poco tempo, immagini e video.

Per contrastare la diffusione di contenuti fake, Twitter punta a rafforzare il suo programma di fact-checking, con un focus sull’individuazione rapida di immagini e video contraffatte. Per raggiungere quest’obiettivo, Twitter potenzia il suo strumento Community Notes (in italiano “Note della collettività”), già disponibile da alcuni mesi ma limitato inizialmente ai tweet testuali.

Twitter Community Notes per immagini e video

Anche se i messaggi testuali continuano ad essere protagonisti del social, Twitter è sempre di più utilizzato per la diffusione di immagini e video. Il rischio di diffusione di contenuti fake, manipolati o generati da un’IA è, quindi, sempre più alto. Per potenziare i suoi strumenti di moderazione, Twitter ha esteso il raggio d’azione di Community Notes.

Il sistema di controllo dei contenuti che consente agli utenti di segnalare contenuti fake, tramite apposite note, è ora disponibile anche per immagini e video. A poter partecipare al sistema di moderazione saranno gli utenti di Twitter, iscritti al programma, con un “Writing Impact” sufficientemente elevato. Il “Writing Impact” è il sistema con cui il social giudica la qualità della moderazione di un utente.

Una nota collegata a un contenuto multimediale, come un’immagine creata da un’IA e diffusa da un utente senza una didascalia che chiarisca la natura dell’immagine stessa, sarà aggiunta in automatico a tutti i tweet contenenti il contenuto segnalato. In questo modo, il social punta a frenare la diffusione di immagini e video fake con un sistema in grado di “seguire” la diffusione dei contenuti con il sistema di note già utilizzato per i tweet testuali.

Le Community Notes si estendono a tutti i contenuti futuri pubblicati dagli utenti Twitter oltre che a immagini e video recenti già pubblicati. Il sistema è già attivo per i tweet con una sola immagine e sarà a breve disponibile anche per tweet con video e per tweet con più contenuti multimediali (immagini e video).

Twitter abbandona il codice di condotta UE

Il potenziamento del sistema delle Community Notes arriva a pochi giorni di distanza dall’abbandono da parte di Twitter del codice di condotta UE per il contrasto alle fake news, che prevede il rilascio di report periodici sulle contromisure adottate per contrastare la disinformazione. L’adesione al codice (accessibile su base volontaria) da parte di Twitter era avvenuta prima della gestione Musk.

Nel corso degli ultimi mesi, però, le cose sono cambiate. Il primo report diffuso dal social, dopo l’acquisizione da parte di Musk, risale allo scorso gennaio e conteneva poche informazioni sulle misure adottate da Twitter per il contrasto alla disinformazione online. Il report faceva riferimento anche alle poche risorse interne disponibili.

Il drastico taglio al numero di dipendenti voluto da Musk per mettere in ordine i conti del social, quindi, ha colpito duramente la divisione che si occupava della moderazione dei contenuti. In quest’ottica, la scelta di potenziare il sistema Community Notes, estendendolo a immagini e video, potrebbe semplificare la vita a Twitter.

Il social si affiderà sempre di più su di una moderazione “crowd sourced”, puntando sul lavoro dei suoi utenti per il contrasto alla diffusione di contenuti fake.