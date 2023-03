Twitter: la spunta blu ora è per tutti

Twitter ha annunciato la disponibilità globale della spunta blu, e quindi dell’abbonamento da 8 euro mensili (che diventano 7 euro con l’abbonamento annuale) a Twitter Blue. Abbonamento che, oltre al badge di verifica, assicura agli iscritti una serie di vantaggi già disponibili e altri in arrivo. Su questo progetto Elon Musk si sta giocando tutto. L’impresa consiste nel dimostrare al mondo che è possibile rinnovare un social come Twitter inserendo una serie di novità caldeggiate già da tempo, ma destinandole solo agli abbonati paganti.

Twitter Blu: come funziona

L’iscrizione a Twitter Blu, cioè all’abbonamento mensile o annuale comporta una serie di vantaggi per gli iscritti che partono dalla famosa spunta blu di verifica. Il secondo indiscutibile vantaggio, ma che arriverà in un secondo momento, è che si vedrà meno pubblicità: la metà degli annunci che vedono normalmente gli altri utenti del social.

Altro vantaggio in arrivo, è la possibilità di scalare la visibilità dei propri tweet che saranno mostrati per prima rispetto ai tweet dei non paganti. Ciò, ha detto Musk, per far indietreggiare i contenuti scam, spam ecc.

E’ poi possibile partecipare alle Note della Comunità, cioè tweet lunghissimi (fino a 4.000 caratteri) finalizzati a sotterrare le fake news con tanta informazione di qualità (secondo Elon Musk).

Altro vantaggio dell’abbonamento a Twitter Blue è la possibilità di modificare i tweet fino a 5 volte, nel tempo massimo di 30 minuti dalla pubblicazione. Questa novità all’inizio è stata un po’ controversa perché si è scontrata con i puristi della piattaforma che dicevano di apprezzare anche quei tweet con errori perché lo spirito sel social dell’uccellino è di garantire che ogni utente sia il più spontaneo possibile. Errori inclusi.

Con l’abbonamento a Twitter Blu viene data la possibilità di caricare video con risoluzione 1080p (Full HD), da circa 60 minuti e al massimo di 2 GB e questo rappresenta una grande opportunità per le piccole aziende o per i freelance e professionisti.

Infine per chi ha un NFT, ha la possibilità con Twitter Blue di inserirlo nel proprio profilo.

Twitter Blu per tutti: funzionerà?

Sarà il tempo a rispondere alla domanda: quanti abbonati su scala globale avrà Twitter Blu nei prossimi mesi? In Italia l’abbonamento costa 8 euro al mese o 7 euro (84 euro) se si sottoscrive un piano annuale.

Siamo al momento davanti ad un grande banco di prova per Elon Musk che ha rilevato il social per ben 44 miliardi di dollari alla fine dello scorso ottobre e, dopo aver licenziato quasi la metà dei dipendenti, ora si presenta con la prima vera novità globale.