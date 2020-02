Twoo è una delle piattaforme social più recenti e innovative, che permette agli utenti di trovare persone che abitano nella stessa zona e connettersi fra loro. Il suo funzionamento è molto simile a quello dei social network più famosi, come ad esempio Facebook o Netlog, in più il sito presenta delle caratteristiche interattive e divertenti che ti consentiranno di conoscere tanta gente nuova, stringere nuove amicizie, giocare e organizzare incontri. Se questo nuovo social network ha scatenato la tua curiosità, leggi questo breve articolo di Libero Tecnologia e scopri come incontrare più amici e, perché no, anche l’anima gemella!

Cos’è Twoo

Twoo è una piattaforma di social networking fondata nel 2014 e di proprietà Massive Media: il sito è disponibile in più di 200 paesi e conta oltre 160 milioni di iscritti in tutto il mondo. Come su qualsiasi altro social network su Twoo puoi aggiungere i tuoi amici o cercarne di nuovi, chattare con loro, caricare le tue foto preferite e condividere i tuoi post. L’iscrizione è gratuita e non necessita di scaricare alcuna applicazione particolare; in più è disponibile una versione premium per aumentare le views del tuo profilo.

Per accedere a Twoo è necessaria un’iscrizione completa di nome, sesso, città di residenza, indirizzo email e password. Ma è anche possibile collegare l’account ad altre piattaforme social ed importare da lì i tuoi contatti. Una volta completata l’iscrizione dovrai creare il tuo profilo, scrivere una breve descrizione su di te se lo desideri, compilare i campi con i tuoi interessi principali e caricare le tue foto. Ricorda che più sarà completo e accattivante il tuo profilo, più verrà apprezzato dalla community. Puoi anche usare Twoo direttamente su smartphone, tramite l’app per Andriod e iOS.

Come funziona Twoo

A questo punto inizia la parte più divertente e innovativa di questo social: il sito infatti sviluppa una sezione apposita per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Visualizzando gli altri profili potrai lasciare dei like speciali inserendo l’utente tra i tuoi “ti piace”; se la controparte la pensa allo stesso modo, questa verrà salvata nella sezione “i tuoi abbinamenti”. Il social network offre ben tre modalità di giochi per conoscere nuovi utenti: gioco classico, incontri al buio oppure abbinamenti a votazione.

Per aggiungere nuovi profili su Twoo e conoscere altre persone, ti basterà cliccare il pulsante “inizia a giocare”: il motore di ricerca ti permette di impostare le tue preferenze in base a sesso, età e area geografica cosicché l’algoritmo ti mostri i profili più pertinenti ai tuoi interessi. Inoltre la piattaforma ti fornisce dei dati statistici sul grado di popolarità del tuo account, in base al quale avrai maggiori possibilità di comparire nei giochi degli altri utenti.

Con la seconda modalità di gioco è possibile partecipare a un social game che prevede una sorta di abbinamento al buio: l’utente che partecipa può selezionare la preferenza per un profilo solo in base ai suoi interessi senza poterne vedere la fotografia. Nell’ultimo caso invece non è l’utente a scegliere con chi interagire bensì è la community: in pratica due profili verranno presentati agli altri utenti, e saranno loro a votare la compatibilità dei due profili, stabilendo se la coppia potrebbe essere vincente oppure male assortita.

Twoo Unlimited: cos’è e come funziona

Iscriversi ed utilizzare Twoo è gratis, ma se vuoi usufruire di alcuni vantaggiosi servizi aggiuntivi avrai bisogno di un account Twoo Unlimited. Se per esempio sei alla ricerca de tuo partner ideale o semplicemente desideri chattare con più utenti possibili, puoi valutare di acquistare dei crediti extra. Per avere accesso a giochi illimitati i crediti sono indispensabili: superato il limite giornaliero, il costo per crediti aggiuntivi va dai 2€ per il singolo credito a soli 30€ per 20 crediti, passando per formule intermedia da 10€ per 5 crediti e 17€ per 10 crediti.

In più sottoscrivendo un abbonamento premium avrai la possibilità di aumentare le visite sul tuo profilo migliorando così le statistiche, scoprire chi ha visualizzato il tuo account di recente e contattare fino a 10 utenti nuovi ogni giorno. Attivando Twoo Unlimited sbloccherai anche la possibilità di vedere a chi piaci, verificare se i tuoi messaggi sono stati letti, navigare in incognito visitando profili interessanti senza essere scoperto e visualizzare più persone nel filtro di ricerca.