Tyler Rake 3 si farà? Cosa sappiamo

Buone notizie per gli appassionati del genere thriller d’azione: Chris Hemsworth tornerà prossimamente su Netflix per il terzo capitolo della saga di Tyler Rake (Extraction è il titolo originale). La notizia è stata comunicata al pubblico durante Tudum 2023, il grande evento annuale di Netflix. Intanto, però, sulla piattaforma di streaming è già disponibile il secondo film, Tyler Rake 2, che è uscito lo scorso 16 giugno.

Di cosa parla Tyler Rake

Il primo film, intitolato Tyler Rake (Extraction), è uscito su Netflix nel 2020 ed è diretto da Sam Hargrave. Il protagonista è Tyler Rake (interpretato da Chris Hemsworth), un mercenario che opera nel mercato nero e che viene ingaggiato per salvare da un rapimento il figlio di un boss del crimine internazionale. La missione è molto pericolosa, ma si rivela presto impossibile e cambia per sempre la vita di Rake e del ragazzo. Questo primo film ha riscosso un enorme successo: è stato il decimo film più visto del 2020 su Netflix e alla fine del 2021 risultava essere il quarto film più visto dell’anno.

Il secondo film, Tyler Rake 2 (Extraction 2), è uscito solo di recente, come già accennato, ed è sempre diretto da Sam Hargrave. Dopo essere sopravvissuto per un pelo agli eventi del primo film, nel sequel il mercenario Rake riceve l’incarico di occuparsi di un’altra missione molto pericolosa: salvare dalla prigione in cui è detenuta la famiglia di uno spietato gangster georgiano.

Il film è prodotto da AGBO di Anthony e Joe Russo, che ha anche firmato la sceneggiatura. Nel cast del sequel (Extraction 2) ci sono anche Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili e Tornike Gogrichiani. Anthony e Joe Russo hanno inoltre prodotto il film insieme a Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e Sam Hargrave. La produzione esecutiva è affidata a Jake Aust, Benjamin Grayson, Steven Scavelli, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Per il momento non ci sono ancora notizie in merito al terzo film (Extraction 3), ma è probabile che il protagonista si troverà ad affrontare una nuova missione letale.

La graphic novel da cui è tratto il film

Il film Tyler Rake (Extraction) è ispirato alla graphic novel Ciudad di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González.

Altri film con Chris Hemsworth su Netflix

Chi volesse vedere altri film con Chris Hemsworth su Netflix, invece, può cercare Spiderhead. Uscito nel 2022, racconta la storia di un detenuto di un penitenziario ultramoderno che iniziare a mettere in dubbio il reale scopo dei farmaci capaci di controllare le emozioni che un genio della farmaceutica sta testando.

Sulla piattaforma di streaming si trova anche Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick. Nel film del 2015 una ciurma di balenieri del New England lotta per sopravvivere dopo che una balena gigante ha colpito la loro nave facendola capovolgere. Con Chris Hemsworth ci sono anche Benjamin Walker e Cillian Murphy.