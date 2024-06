Arm vuole bloccare le vendite dei nuovi Copilot+ PC per via di una disputa legale con Qualcomm legata ai chip Snapdragon X

Fonte foto: Microsoft

I primi laptop con chip Snapdragon X arriveranno sul mercato nel corso della prossima settimana, dando il via alla nuova era dei Copilot+ PC, inaugurata da Microsoft con la presentazione dei nuovi Surface (in foto), avvenuta lo scorso mese di maggio.

Una disputa legale, però, potrebbe bloccare sul nascere la rivoluzione per il mondo Windows. Arm, azienda proprietaria dell’architettura su cui sono basati i SoC Snapdragon di Qualcomm (e i chip di altre aziende come MediaTek e Apple), vuole bloccare la vendita dei nuovi Copilot+ PC a causa di una questione legata alle licenze di utilizzo.

Arm vuole bloccare i Copilot+ PC

I nuovi chip Snapdragon X utilizzano il nuovo design Nuvia, derivato dalle tecnologie Arm. Qualcomm per realizzare i nuovi Snapdragon X ha acquistato Nuvia (startup che aveva realizzato il design omonimo dei core, basandosi però su architettura Arm), ereditando tutta la tecnologia e le licenze dell’azienda. Secondo Arm, però, l’acquisizione da parte di Qualcomm ha portato a un annullamento della licenza concessa a Nuvia.

Di conseguenza, Qualcomm non avrebbe i diritti per commercializzare chip con i core Nuvia, e per questo Arm vorrebbe rinegoziare l’accordo. Un portavoce di Arm, in una dichiarazione rilasciata a Reuters, ha sottolineato come l’azienda intenda richiedere la distruzione dei computer con chip Snapdragon X e il blocco delle vendite.

Ricordiamo che le vendite dei nuovi Copilot+ PC con Snapdragon X Elite e X Plus partiranno il prossimo 18 di giugno. Qualcomm ha messo a disposizione i suoi chip a diversi produttori (Microsoft, HP, Dell, Lenovo, Samsung, Asus e Acer) e intende espandere ulteriormente l’elenco di clienti. La disputa legale con Arm, però, potrebbe complicare i piani dell’azienda.

Nuovi chip per i Copilot+ PC del futuro

In attesa che la questione tra Qualcomm e Arm si risolva, Microsoft non intende abbandonare il progetto dei Copilot+ PC, destinati a diventare un punto di riferimento dell’ecosistema Windows nel corso dei prossimi anni. Nel corso del 2025, infatti, altre aziende sono pronte a fornire i chip per i nuovi computer Windows potenziati dall’intelligenza artificiale.

Ci sarebbero almeno tre aziende potrebbe ad affiancare (o a subentrare) a Qualcomm. La prima è MediaTek, da anni rivale diretta di Qualcomm sul mercato degli smartphone Android. Alla finestra, inoltre, ci sono anche NVIDIA e AMD, già protagoniste del mercato PC con schede grafiche e, per AMD, con processori basati su architettura x86.

I chip per Copilot+ PC di MediaTek ed NVIDIA potrebbero essere svelati in occasione del CES 2025, in programma ad inizio del prossimo anno. In questo modo, i vari OEM che hanno scelto di proporre modelli con Snapdragon X, in futuro, potrebbero avere nuove opzioni per realizzare computer con chip in grado di rispettare i requisiti fissati da Microsoft per ottenere la certificazione di Copilot+ PC.