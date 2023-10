Fonte foto: Shutterstock

C’è una buona notizia per gli appassionati di true crime. Il 1° novembre 2023 Sky inaugura un canale interamente dedicato a questo genere, in cui si darà spazio al racconto dei casi di cronaca nera italiani e internazionali più eclatanti, alle biografie dei serial killer, ai cold case e ai cybercrime. Frutto della collaborazione tra Sky Italia e A+E Networks Italia, il canale (ex Crime+Investigation) si chiama Sky Crime e si posiziona al canale 116 di Sky, al canale 113 su Sky Glass e in streaming su NOW. In programmazione ci saranno sia «grandi acquisizioni internazionali» sia «produzioni originali, che racconteranno le storie “nere” del nostro paese», ha detto Roberto Pisoni, Director of Entertainment Channels di Sky Italia.

I nuovi speciali true crime su Sky e NOW

La programmazione di Sky Crime, visibile anche in streaming su NOW, inizia con lo speciale Il delitto di Meredith Kercher: l’appuntamento è per mercoledì 1° novembre alle 21.05, in occasione del sedicesimo anniversario della morte della studentessa americana vittima del delitto di Perugia. Si prosegue poi con la docuserie in tre puntate Chi ha ucciso Meredith Kercher?, in onda dalle 22.45 dal 1° al 3 novembre.

Martedì 21 novembre è in programma invece la produzione originale Pagato per uccidere, con il racconto di quattro casi di persone che hanno assoldato killer non professionisti per eliminare qualcuno. Un caso è quello di Ilenia Fabbri, uccisa da un sicario pagato dall’ex marito, ma ci sono altre storie simili nate sulla spinta della disperazione o del desiderio di liberarsi di qualcuno a qualunque costo.

Mostri senza nome: la nuova stagione

In arrivo prossimamente su Sky Crime e in streaming su NOW anche la produzione originale Mostri senza nome – Firenze, con Matteo Caccia. La serie è dedicata ai cold case più oscuri del capoluogo toscano ed è l’ultimo capitolo di una serie che ha già toccato altre città italiane, tra cui Roma.

Tra le nuove produzioni originali in arrivo, che includeranno anche interviste esclusive e materiale di archivi privati, ci sono inoltre La strage di San Gennaro, dedicata all’uccisione di sei africani da parte della camorra a Castel Volturno, e il docu-film su Alberto Genovese, imprenditore condannato per violenza sessuale.

Nel documentario Quando arriva il temporale – La storia di Luciano Gaucci, anche questo in arrivo prossimamente su Sky Crime e in streaming su NOW, si raccontano invece luci e ombre del caso giudiziario che ha coinvolto l’ex presidente del Perugia Calcio. Tutti i contenuti di Sky Crime saranno in disponibili anche on demand.

Violenza sulle donne, cosa vedere in streaming

In vista del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Sky Crime adatta la sua programmazione all’occasione. Dal 24 novembre arriva infatti la seconda stagione di #ScrivimiQuandoArriviACasa. La serie racconterà sei storie di violenze, raccontate a volte dalle protagoniste. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del femminicidio e della violenza di genere.