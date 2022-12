Una giornata da grande 2: quando esce

Una giornata da grande, reality show giapponese distribuito anche con il titolo Old enough!, tornerà presto in Italia con la seconda stagione grazie all’accordo tra Netflix e Nippon TV per l’acquisizione dei diritti per lo streaming. Al momento in Italia è disponibile solo una stagione composta da 20 puntate, che sono uscite su Netflix a marzo 2022 riscuotendo subito curiosità e apprezzamenti. In Giappone però non si tratta certo di una novità: questo show viene realizzato e mandato in onda, seppur in modo discontinuo, dal 1991!

Che cos’è Una giornata da grande

Il format televisivo sostanzialmente segue dei bambini di 2-6 anni che devono compiere da soli delle commissioni in giro per la città. Per i piccoli protagonisti si tratta delle prime "avventure" fuori casa da soli; dunque, spesso l’esito è buffo o tenero, i piccoli fanno adorabili errori o semplicemente dimenticano quale compito fosse stato loro assegnato.

Una giornata da grande: è tutto vero?

I bambini chiaramente non sono davvero lasciati a sé stessi: vengono seguiti da vicino da una troupe, mentre le loro famiglie osservano da dietro le quinte. Inoltre, il vicinato viene avvisato in anticipo della presenza del bambino che gira da solo nel contesto dello show, mentre ci sono dei controlli aggiuntivi per evitare la presenza di persone sospette o potenzialmente pericolose. Per il resto, il piccolo protagonista viene lasciato libero di fare… e sbagliare!

Come sarà Una giornata da grande 2

La seconda stagione – se così possiamo chiamarla – di Una giornata da grande sarà in tutto analoga alla prima: ogni episodio sarà dedicato alla commissione compiuta da un diverso bambino. I nuovi episodi rilasciati saranno in tutto dieci. Le puntate sono molto brevi: durano una decina di minuti. La novità di questa seconda tranche è che alcune puntate saranno seguite da uno speciale, intitolato After Years, in cui i piccoli protagonisti degli episodi, a qualche anno di distanza, raccontano cosa è successo nelle loro vite dopo l’esperienza nel reality show e condividono le proprie impressioni.

«Ogni episodio è unico e gli spettatori sono affascinati e conquistati nel vedere come si svolge la prima uscita da solo di un bambino per compiere una commissione», ha raccontato Keisuke Miyata di Nippon TV. «Mentre assicuriamo sempre la sicurezza del bambino e lavoriamo da vicino con la famiglia, Una giornata da grande immortala un adorabile ragazzino che affronta da solo i suoi primi impegni. Quando Netflix ha distribuito in streaming per la prima volta lo show nel mese di marzo, eravamo certi che uno dei segreti meglio mantenuti sarebbe stato ampiamente apprezzato dal pubblico globale e siamo così felici che sia successo. Inoltre, ha portato alla vendita internazionale del format del nostro amato show».

Quando esce Una giornata da grande 2

Le nuove puntate di Una giornata da grande usciranno su Netflix il 1° gennaio 2023.