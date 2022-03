Un'app rallenta i Samsung: qual'è

Dalla Corea arriva una notizia che non farà piacere ai possessori di telefoni Samsung, anche i recentissimi Galaxy S22, ma che non è affatto facile da interpretare. All’interno di alcuni smartphone del produttore coreano, infatti, è stata trovata un’app che rallenta volontariamente quasi tutte le app: ben 10.000 app rientrano nella lista di quelle che vengono “zavorrate“.

L’app in questione si chiama GOP, ovvero Game Optimization Service, ed è preinstallata in molti smartphone Samsung Galaxy, ma non in tutti: probabilmente è stata inserita da Samsung in un recente update software. Non è un’app infetta, non è un malware ma è un’app legittima di Samsung. Solo che si comporta in un modo strano e, da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che neanche Samsung sa perché GOP rallenta inutilmente le altre app. Probabilmente un bug, quindi, sul quale Samsung sarebbe già al lavoro. Tuttavia, alcuni comportamenti dell’app risultano difficilmente comprensibili persino agli esperti.

Cosa fa GOP

L’app GOP, in buona sostanza, rallenta la CPU e la GPU dello smartphone non appena si accorge che una delle oltre 10.000 app della lista viene avviata. La cosa strana è che tra le app rallentate ci sono i videogiochi, ma non le app di benchmark per misurare le prestazioni degli smartphone.

Uno YouTuber coreano ha fatto un test con il benchmark 3DMark: eseguendolo normalmente lo YouTuber ha totalizzato sul suo Galaxy 2.618 punti, mentre cambiando nome all’app in Genshin Impact (un noto videogioco), e non facendo alcuna altra modifica, il punteggio è sceso a 1.141 punti. Tra i due test è cambiato solo il nome del file dell’app, quindi è evidente che GOP rallenta le app di una lista.

Quali app vengono rallentate

Tra le app rallentate c’è di tutto, persino Instagram, TikTok, Netflix, Microsoft Office, Google Keep, Spotify, Snapchat, YouTube Music. Persino app della stessa Samsung vengono zavorrate, come Samsung Pay, Secure Folder e Bixby, dimostrando che c’è qualcosa che non va in Sasmung GOP.

Interpellata da diverse testate di settore, Samsung non ha ancora fornito una risposta ufficiale su questo problema.