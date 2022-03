Samsung rallenta i Galaxy: la risposta ufficiale

Sta facendo molto discutere, perché riguarda milioni di utenti nel mondo, la vicenda “GOP“: Game Optimization Service. GOP è una app di Samsung che sta rallentando di proposito gli smartphone sui quali è installata, che sono tanti perché GOP arriva con un aggiornamento automatico di Samsung e non è l’utente che sceglie se installarla o no.

I primi ad accorgersi della presenza di GOP sui Samsung, e dei suoi effetti deleteri sulle prestazioni dello smartphone, sono stati gli utenti coreani. Cioè i primi che di solito ricevono gli aggiornamenti software (Samsung, d’altronde, ha sede in Corea del Sud). Poi, nel giro di pochissimo, la notizia ha fatto il giro del mondo e ha trovato conferme un po’ ovunque, con decine di testimonianze da parte di utenti che hanno cercato, e trovato, l’app in questione sul proprio Samsung Galaxy. Anche i più recenti, e in teoria potentissimi, Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Uno youtuber ha mostrato chiaramente, in un video, che Game Optimization Service si attiva quando una delle app presenti in una lista viene eseguita dall’utente e, quando GOP è attiva, CPU e GPU tirano il freno. Il problema è che la lista contiene oltre 10 mila app e in mezzo c’è di tutto. Samsung, visto il clamore suscitato da questa vicenda, ha dato una prima risposta ufficiale.

Samsung GOP: come funziona

Game Optimization Service, tecnicamente, è un’app di “throttling“. Con questo termine si intende l’abbassamento volontario delle prestazioni di un chip per evitare surriscaldamenti e, potenzialmente, rotture del chip stesso.

Il fatto che una app nata per “ottimizzare" i videogiochi non faccia altro che rallentare le app in esecuzione non deve stupire più di tanto: non sempre i videogame hanno bisogno di tutta la potenza di un telefono, ma quando ne hanno bisogno rischiano di far surriscaldare un chip nel giro di pochi minuti.

Se Samsung Game Optimization Service si limitasse a “castrare" solo i videogiochi, e solo quando serve, non ci sarebbe quindi alcun problema. Solo che non è così.

Samsung GOP: quali app rallenta

Dai forum coreani è saltata fuori una lista di app, estrapolata dal codice di GOP, che vengono rallentate. Si fa prima a dire quali app non vengono rallentate che non il contrario, perché la lista contiene oltre 10.000 titoli. Tra le app rallentate ci sono anche le più famose al mondo e persino app sviluppate dalla stessa Samsung. Eccone alcune:

Instagram

TikTok

Netflix

Microsoft Office

Google Keep

Spotify

Snapchat

YouTube Music

Samsung Pay

Secure Folder

Samsung Bixby

Nella lista, invece, non ci sono le app di benchmarking usate per misurare le prestazioni degli smartphone e pubblicare i risultati online. Uno youtuber coreano, però, ha fatto un esperimento e ha scoperto che basta cambiare il nome del file dell’app e anche i benchmark vengono rallentati: ciò vuol dire che GOP entra meccanicamente in funzione ogni volta che l’utente esegue un’app in lista.

La risposta di Samsung

L’idea di molti è che Samsung Game Optimization Service sia affetta da un bug o un qualche problema non ancora noto. Il problema nel problema è che chi ha installato gli ultimi aggiornamenti del software Samsung (chi ha la One UI 4.0, ad esempio) non può disinstallare GOP.

Samsung, visto il clamore che si è creato intorno a questa vicenda, ha iniziato a rispondere agli utenti che chiedevano informazioni (il forum coreano del supporto è stato inondato di messaggi). Al momento ha risposto solo agli utenti coreani, ma è probabile che a breve il messaggio venga distribuito anche in altre lingue.

Samsung spiega che GOS “è un’app integrata che ottimizza le prestazioni di CPU e GPU per prevenire un surriscaldamento eccessivo durante il gioco per lungo tempo. Al fine di soddisfare le esigenze di vari clienti, prevediamo di implementare un aggiornamento software che fornisce un’opzione di priorità delle prestazioni“.