Accordo Amazon-UICI: Alexa legge il giornale ai non vedenti

Grazie a una bella e utile collaborazione tra Amazon e l’Unione Italiana Ciechi nasce "Edicola in Voce", una skill progettata per far ascoltare ai non vedenti e agli ipovedenti le notizie di ben 25 testate giornalistiche. Il lancio ufficiale del nuovo servizio avverrà il 3 dicembre in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

Cos’è la skill Edicola in voce

Una skill di Amazon è un’applicazione, che può essere attivata da comandi vocali o da comandi touch (su Smart Display e dispositivi Echo Show), e che esegue determinate funzionalità. Le skill per Alexa equivalgono alle app per gli smartphone e, come queste, possono essere sviluppate da aziende terze e fatte girare poi sui dispositivi di Amazon e su quelli di altri produttori, purché siano compatibili con Alexa.

La nuova skill Edicola in Voce, nata dalla collaborazione tra l’Unione Italiana Ciechi e Amazon Alexa, è gratuita per gli associati UICI e serve a far leggere i giornali allo smart speaker. Il comando vocale per attivare Edicola in Voce è semplice: "Alexa, apri edicola in voce".

A questo punto basta scegliere il quotidiano o la rivista da ascoltare: si potrà navigare tra edizioni nazionali o regionali e nelle varie arie tematiche (cronaca, politica, spettacoli, ecc.), ascoltare i titoli e selezionare l’articolo da far leggere a Alexa.

L’archivio di Edicola in voce

Con Edicola in Voce è possibile anche accedere all’archivio di giornali e riviste. Riaprendo la Skill si riparte dall’ultima sezione della testata consultata più recentemente, ma con i comandi vocali è possibile retrocedere fino a 7 giorni per i quotidiani e fino al 2016 per le riviste. La consultazione può avvenire anche con i comandi touch sullo schermo dei dispositivi Echo.

Le testate che fino a oggi hanno aderito sono i quotidiani:

Avvenire,

Giornale di Brescia,

Il Centro,

Il Corriere delle Alpi,

Il Giorno,

Il Mattino di Padova,

Il Messaggero Veneto,

Il Piccolo,

L’eco di Bergamo,

La Nazione,

La Nuova Venezia,

La Provincia di Como,

La Provincia di Lecco,

La Provincia di Sondrio,

La Repubblica,

La Stampa,

La Tribuna di Treviso,

Il Resto del Carlino.

Le riviste consultabili sono: