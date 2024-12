Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

La comunità scientifica è sempre impegnata nel discutere della Luna. Lo è almeno una porzione di essa, considerando l’importanza del nostro satellite naturale. Di recente se ne sta parlando in relazione a quella che è la sua età. La Luna potrebbe essere più vecchia di quello che pensiamo. Una recente scoperta sottolinea infatti come si sia formata in tempi più antichi rispetto a quelli che sono stati i nostri calcoli fino a oggi.

L’età della Luna

Un gruppo di ricercatori provenienti da Stati Uniti, Francia e Germania a condotto un’analisi secondo la quale l’età della Luna riconosciuta si era in realtà errata. Si ritiene che il nostro cruciale satellite naturale fosse già formato 4,53 miliardi di anni fa. Ciò vorrebbe la sua “nascita” ben centinaia di milioni di anni prima rispetto a quanto pensavamo.

Una scoperta di considerevole importanza, dal momento che contribuisce a risolvere alcuni misteri sull’origine, formazione ed evoluzione della Luna. Al tempo stesso tutto ciò offre una mano tesa alle tante ricerche in corso per la comprensione della storia e dell’evoluzione della Terra. Il team è stato guidato dal geologo Francis Nimmo dell’Università della California di Santa Cruz, certo dell’estrema rilevanza di quanto pubblicato.

La formazione lunare

Partiamo da quella che è la teoria attuale inerente l’età della Luna. La comunità scientifica basa la datazione del nostro satellite naturale sul caos del primo Sistema solare. Una teoria che sottolinea come la nostra stella si sia formata circa 4,6 miliardi di anni fa.

In quell’epoca remota il Sole era circondato da un disco di polveri e gas. Un “mare” spaziale di residui della sua stessa formazione. Tutto ciò procedeva a unirsi, creando delle rocce che a loro volta si scontravano tra loro. Il risultato, riportano i dati scientifici, sarebbe stata una “costante” aggregazione. Ecco cosa si intende per caos de primo Sistema solare. Stando alla comunità scientifica, la Luna si sarebbe formata grazie alla collisione di un oggetto di grandi dimensioni con una Terra allora neonata.

Si presume che il satellite abbia ospitato un oceano di magma globale, raffreddatosi in maniera molto “rapida” e solidificatosi sulla superficie lunare. Alcuni campioni di roccia sono stati analizzati e i ricercatori ritengono che l’incrocio di dati evidenzi come la collisione sarebbe avvenuta all’incirca 4,35 miliardi di anni fa.

L’attuale studio sottolinea come la Luna abbia inizialmente percorso un’orbita altamente ellittica. Il tutto sarebbe avvenuto nelle “vicinanze” della Terra. In questo lungo processo avrebbe attraversato una fase caratterizzata da fortissime forze di marea, che hanno riscaldato il suo interno, trasportando magma in superficie. Ciò avrebbe causato una sorta di ringiovanimento apparente, che avrebbe poi ingannato le nostre analisi in epoca moderna.

I ricercatori odierni forniscono dunque un’età della Luna differente. Quest’ultima sarebbe compresa tra i 4,43 e 4, 53 miliardi di anni. Un dato che si incastra molto meglio nei modelli dinamici di formazione dei pianeti nel Sistema solare.