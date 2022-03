Video Anteprima Xiaomi 12, i primi della classe

Viene finalmente lanciata anche in Europa la famiglia Xiaomi 12, un trittico di smartphone belli da vedere, pratici da usare, che oggi vi presentiamo nella nostra video anteprima. Xiaomi, marchio cinese in crescita a livello globale, ha lanciato ben tre modelli che invaderanno il mercato, con due proposte simili, quelle di Xiaomi 12 e 12x, a cui si affianca il capofamiglia Xiaomi 12 Pro, che spicca per la sua dotazione tecnica che potremmo definire “sontuosa".

Stiamo usando da qualche giorno questi nuovi smartphone e non vi nascondiamo la nostra predilezione per Xiaomi 12, che in una dimensione compatta e un peso piuma racchiude tutta la potenza del miglior processore del mercato con una fotocamera di qualità eccellente. Il design è tema che espone a valutazioni soggettive, ma bisogna ammettere che questi Xiaomi 12 sono proprio belli, perché sobri ed eleganti.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Cosa cambia nei diversi modelli

Tutti e tre i modelli sono dotati di display che riproducono 1 miliardo di colori, quello di Xiaomi 12 Pro è più grande e offre definizione e luminosità superiori, ma in generale gli schermi sono eccellenti. Il processore cambia nel modello 12X, che propone una soluzione un po’ più datata di Qualcomm, si chiama Snapdragon 870, mentre Xiaomi 12 e 12 pro hanno il miglior chip oggi presente nel mondo Android, Snapdragon 8 Gen 1.

Noi non vogliamo annoiarvi con un sacco di annotazioni tecniche, mentre preferiamo condividere con voi le sensazioni che abbiamo percepito utilizzando questo smartphone negli ultimi giorni. I tre modelli differiscono per diversi aspetti, tra cui i dettagli della fotocamera, inoltre Xiaomi 12 X ha un un processore un po’ meno potente e offre una batteria senza la ricarica wireless. A questo si aggiunge che la versione Pro propone un sistema di ricarica da 120 W, in grado di andare da zero a 100% in soli 18 minuti, a cui si affianca una ricarica wireless da 50 W, che va da zero a 100% in poco più di 40 minuti anche senza l’uso di cavi.

Insomma, se volessimo andare in profondità nelle specifiche, troveremmo le migliori tecnologie oggi disponibili, ma per noi conta soprattutto l’esperienza d’uso. Xiaomi 12, 12 Pro e 12 X sono tre smartphone gradevolissimi da utilizzare, in cui il primo elemento che spicca è quello della loro velocità.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Fotocamera di ottimo livello

La fotocamera principale da 50 mpx è molto simile sui tre modelli e dalle prime prove sembra comportarsi molto bene: il software offre soluzioni divertenti e molto utili anche per i cosiddetti “creators", ma si adatta alla grande anche alla gita fuori porta con la famiglia del fine settimana.

Chi è capace di sfruttare tutto il potenziale della fotocamera riuscirà a realizzare degli scatti davvero sofisticati, ma anche coloro che usano solo ed esclusivamente quello che viene chiamato “punta e scatta", ovvero aprono la fotocamera e catturano momenti della propria vita, riusciranno a condividere sui social delle foto davvero molto carine.

Uno smartphone che ci è piaciuto tantissimo

Non ve lo possiamo nascondere, perché probabilmente traspare dalle nostre parole, ma questa nuova famiglia di Xiaomi 12 ci è piaciuta molto. Nelle prossime settimane andremo più in profondità nella loro conoscenza.

Tenete d’occhio le nostre pagine, per scoprire le migliori offerte in circolazione per portare a casa un nuovo Xiaomi 12. Ci ritroviamo prestissimo su Libero Tecnologia.