Natale e Capodanno: 5 consigli per fare la videochiamata perfetta

Le festività natalizie sono il momento perfetto per riunirsi con amici e familiari, anche a distanza.

Le videochiamate di Natale sono diventate ormai una tradizione irrinunciabile per scambiarsi gli auguri, ma spesso si trasformano in un’esperienza frustrante a causa di problemi tecnici e di sovraccarico della rete.

Per evitare il caos delle feste e godersi appieno le videochiamate con i propri cari, è fondamentale seguire alcuni accorgimenti. Ecco i consigli degli esperti per videochiamate di Natale e Capodanno senza stress.

1) Pianificazione anticipata delle videochiamate

Creare in anticipo una chat di gruppo con tutti i partecipanti, o più chat per più videochiamate, è un’ottima strategia per organizzare al meglio gli auguri a distanza. In questo modo, si evitano perdite di tempo nella ricerca dei contatti e si facilita la connessione simultanea con tutti i partecipanti.

Inoltre, è possibile condividere in anticipo eventuali link o informazioni utili per la videochiamata, come ad esempio l’orario di inizio o il tema della conversazione.

In occasione delle festività di Natale 2024, poi, WhatsApp ha lanciato la possibilità di effettuare videochiamate con solo alcuni dei membri di una chat di gruppo. Questa nuova funzione potrà rivelarsi utilissima.

2) Evitare il picco di mezzanotte

Allo scoccare della mezzanotte, le reti di telecomunicazione sono sovraccariche a causa dell’elevato numero di chiamate e messaggi. Questo può causare ritardi, interruzioni e problemi di connessione durante le videochiamate.

Per evitare questi inconvenienti, è consigliabile effettuare le chiamate poco prima o poco dopo la mezzanotte, quando il traffico è meno intenso e la qualità della connessione è migliore.

3) Un solo dispositivo per ogni festa

Per limitare il carico alla rete e garantire una connessione stabile, è bene chiamare un solo dispositivo per ogni festa. In questo modo, si evita di sovraccaricare la rete domestica e si riduce il rischio di interruzioni o problemi di connessione.

Inoltre, è consigliabile chiudere tutte le applicazioni e i programmi non necessari durante la videochiamata, per liberare risorse e migliorare le prestazioni del dispositivo.

4) Illuminazione adeguata

Per migliorare la qualità video e apparire al meglio durante le videochiamate, è fondamentale posizionarsi sotto una buona luce. La luce naturale è sempre la migliore opzione, ma in caso di necessità (e a mezzanotte la necessità ci sarà di sicuro) è possibile utilizzare lampade da tavolo o luci a LED.

È importante evitare luci troppo forti o troppo deboli, che possono creare ombre o rendere l’immagine sgranata che, poi, verrà ulteriormente peggiorata dalla compressione del video dovuta alla scarsa banda dati disponibile.

5) Qualità audio impeccabile

L’audio è un elemento cruciale per la buona riuscita di una videochiamata. Per garantire una qualità audio impeccabile e una comunicazione chiara, è consigliabile utilizzare cuffiette wireless con cancellazione del rumore di fondo.

In questo modo, si eliminano i rumori ambientali della festa e si migliora la comprensibilità della voce. Inoltre, è importante regolare il volume del microfono e degli altoparlanti, per evitare distorsioni o fastidiosi echi.