Vita da Carlo: dove guardare la serie su Carlo Verdone

Osservare da vicino la vita di Carlo Verdone quando l’attore e regista non è sul set. Vita da Carlo è la serie televisiva scritta e diretta da Verdone che arriverà presto in streaming su Prime Video, la piattaforma di Amazon.

Una serie in 10 puntate da 30 minuti l’una in cui l’attore e regista racconta aspetti intimi della sua vita fuori dalle scene, insieme agli amici più stretti e al luogo a cui è più affezionato al mondo: la farmacia di quartiere. L’attore e regista non ha mai fatto segreto di aver sofferto di ipocondria e di avere una grande passione per la medicina, tanto che nel 2019 ha ricevuto l’iscrizione onoraria all’albo dei farmacisti a Roma. Vita da Carlo è prodotta da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentis e arricchirà il catalogo delle produzioni italiane per Amazon Original, insieme ad altre serie come Dinner Club, Ferro, Celebrity Hunted e The Ferragnez.

Vita da Carlo: di cosa parla

Carlo Verdone è un uomo generoso e disponibile, che non nega mai un selfie o un autografo chiesti dai fan in strada. La sua immagine pubblica così aperta corrisponde a una dimensione privata frugale e scandita da una rigida routine, quasi fosse una prigione o una delle sue commedie.

Nella serie composta da 10 puntate di 30 minuti, Verdone interpreta sé stesso: un Carlo che si lascia scoprire e che fa scoprire anche la sua ridotta cerchia di amici, tutti diversi tra loro e bizzarri a modo proprio. Nella serie c’è anche l’amore per una farmacista, sbocciato proprio nella sua farmacia di quartiere. E la commedia prende risvolti imprevedibili quando arriva una insolita proposta: candidarsi a sindaco di Roma.

Vita da Carlo: il cast

La serie televisiva è stata scritta da Verdone insieme a Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni. Alla direzione è affiancato da Arnaldo Catinari, mentre la produzione è affidata a Filmauro di Aurelio De Laurentiis e Luigi De Laurentiis.

Nel cast troviamo oltre a Verdone anche Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri, Giada Benedetti, Maria Paiato, Claudia Potenza e Andrea Pennacchi.

Vita da Carlo: dove e quando vederla

Vita da Carlo è una produzione italiana per Amazon Original e sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di Prime Video. I primi quattro episodi saranno presentati in prima assoluta durante la Festa del Cinema di Roma come Evento speciale.

