Vita e morte di Pasolini, il film-inchiesta da vedere

Il 5 marzo 1922 nasceva a Bologna Pier Paolo Pasolini. Sono passati centouno anni da quel giorno: oggi, nell’anniversario della nascita, va in onda un nuovo film-inchiesta che si propone di indagare sulla verità dietro la morte dell’intellettuale, che nel 1975 è stato violentemente ucciso (prima percosso e poi travolto con la sua stessa auto) sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia. Pasolini aveva 53 anni e l’omicidio, che colpì profondamente l’opinione pubblica, ha subito dato il via a processi, teorie e complotti.

Pasolini, cronologia di un delitto politico

Il film-inchiesta si intitola Pasolini, cronologia di un delitto politico. È stato presentato all’ultima Festa del Cinema di Roma ed è liberamente ispirato al libro Pasolini, un omicidio politico di Andrea Speranzoni e Paolo Bolognesi.

Diretto da Paolo Fiore Angelini, che lo ha anche scritto con Andrea Speranzoni e Guglielmo Gentile, il film-inchiesta (una produzione Verdiana in co-produzione con Oblivion Production) ripercorre con un taglio documentaristico la vita del poeta, artista, giornalista e agitatore culturale dal 1960 al 1975.

Cosa è successo dopo la morte di Pasolini

Pasolini è stato ucciso il 2 novembre 1975: subito dopo l’omicidio, il diciassettenne Pino Pelosi si autoaccusa. La notizia viene riportata dai giornali come la verità assoluta e tutto fa pensare che la vicenda abbia a che fare con la prostituzione omosessuale.

Restano però molti punti oscuri. Cosa è successo davvero? Che fine hanno fatto le testimonianze degli abitanti dell’Idroscalo, il luogo in cui è avvenuto l’omicidio? Come è arrivata la deposizione di Pelosi all’Ansa? Perché l’autoaccusa del diciassettenne è da subito diventata l’unica verità sul caso?

Il documentario si propone di rispondere a queste e ad altre domande e per farlo dà voce a una molteplicità di testimonianze e punti di vista, talvolta in contraddizione. Tra gli altri, intervengono nel film-inchiesta Carla Benedetti, Vincenzo Calia, Guido Calvi, Roberto Chiesi, Furio Colombo e Aldo Colonna.

Vengono riportate anche le testimonianze e le voci di Antonio Cornacchia, Goffredo Fofi, Giovanni Giovannetti, Franco Grattarola, David Grieco, Sergio Leoni, Stefano Maccioni, Dacia Maraini, Silvio Parrello, Claudia Pinelli, Guido Salvini, Angelo Ventrone e Simona Zecchi.

Dove vedere il documentario su Pasolini

Pasolini, cronologia di un delitto va in onda oggi, domenica 5 marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW. Il film inchiesta è disponibile anche on demand.