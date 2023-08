Vivo V21 5G scontato a questo prezzo è un affare per tutti

Sono sempre di più gli utenti che, quotidianamente, si affidano a smartphone di fascia intermedia per chattare, scattare foto e navigare sul web. Del resto, parliamo di una categoria di dispositivi dove le offerte non mancano e, anche se spesso si nota una certa omologazione della scheda tecnica, ogni tanto qualche produttore riesce a pensare fuori dagli schemi e a realizzare un medio-gamma capace di fare davvero la differenza.

Tra i produttori più interessanti del settore c’è Vivo che con il suo Vivo V21 5G ha realizzato uno smartphone dalla scheda tecnica interessante e un prezzo competitivo. Se poi grazie a Amazon il dispositivo arriva in offerta ben al di sotto di 300 euro, passare oltre non è proprio possibile.

Vivo V21 5G – Processore MediaTek Dimensity 800U – Versione 8/128 GB

Vivo V21 5G ha un display AMOLED da 6,44 pollici, con risoluzione è FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 800U a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sistema a tre fotocamere, con un sensore principale da 64 MP (f/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4).

La fotocamera frontale, invece, è da 44 MP (f/2.0) con stabilizzatore ottico, decisamente atipico anche per i top di gamma e, ovviamente, una gradita sorpresa per gli utenti.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 5 Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

Presente naturalmente anche l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per la lettura delle schede elettroniche.

La batteria è da 4.000 mAh con ricarica via cavo da 33W che, secondo il produttore, porta questo smartphone da 0 al 63% in soli 30 minuti. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia proprietaria Funtouch OS, che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione del dispositivo.

Il Vivo V21 5G è un ottimo smartphone di fascia media, caratterizzato da un comparto fotografico di buon livello, dove spicca soprattutto, una selfiecamera da vero top di gamma, in grado di scattare selfie perfetti (e girare video in 4K), con addirittura un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine.

Il prezzo di listino è di 349 euro, più o meno in linea con i vari dispositivi appartenenti a questa categoria. Tuttavia, grazie all’ottima offerta Amazon per le prossime ore il Vivo V21 5G può essere acquistato a 266,90 euro (-24%, -82,10 euro), uno sconto decisamente interessante che potrebbe fare gola a molti.

