Acquistare uno smartphone di fascia intermedia richiede agli utenti un certo grado di preparazione sull’argomento, soprattutto per non incappare in dispositivi dai prezzi esagerati, spacciati per top di gamma.

E in un mercato saturo di offerte, è proprio questo il rischio maggiore a cui vanno incontro i consumatori "meno preparati", che potrebbero inavvertitamente finire per fare la scelta sbagliata.

Per fortuna, grazie a Amazon è davvero semplice trovare lo smartphone perfetto a prezzi mai visti prima, proprio come accade col OnePlus Nord 2T 5G, che per le prossime ore è disponibile sul noto e-commerce in super offerta.

OnePlus Nord 2T 5G: scheda tecnica

OnePlus Nord 2T 5G ha un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e un refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo un Corning Gorilla Glass 5, ottimo per prevenire graffi e qualsiasi tipo di danno dovuto a urti o cadute accidentali.

Il processore è un MediaTek Dimensity 1300 affiancato, in questo caso specifico, da 8 GB di RAM e una memoria interna da 128 GB, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da una configurazione a tre fotocamere, con quella principale da 50 MP (ƒ/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare da 8 MP (f/2,2) con stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS) e un sensore per la profondità da 2 MP (f/2,2). Nella parte frontale del dispositivo, invece, troviamo una fotocamera da 32 MP (ƒ/2.4).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata SUPERVOOC da 80 W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria OxygenOS 12.1, che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione.

OnePlus Nord 2T 5G: l’offerta su Amazon

OnePlus Nord 2T 5G è uno smartphone di fascia media dalle grandi potenzialità, con una scheda tecnica di tutto rispetto che lo rende tra i device più interessanti di questa categoria, grazie a un buon comparto fotografico, all’ottimo chip e alla ricarica rapida da 80 W, capace di portare la batteria al 100% in poco più di 20 minuti.

Il prezzo di listino è di 389 euro, sicuramente giustificabile dalla ben nota affidabilità che caratterizza i vari prodotti dell’azienda cinese. Tuttavia, grazie all’offerta Amazon, è possibile portare a casa il OnePlus Nord 2T 5G a 334,99 euro (-14%, -54 euro), uno sconto piuttosto interessante, ideale per chi ha bisogno di un nuovo smartphone e cerca un dispositivo dalle grandi performance e dal prezzo contenuto.

