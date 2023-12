Vivo Y72 5G: con lo sconto Amazon è a prezzo stracciato

Fonte foto: Vivo

Vivo è una delle aziende più apprezzate a livello globale che, nel tempo, ha saputo portare sul mercato dispositivi dalle buone prestazioni e dal design accattivante, riuscendo comunque a contenere i prezzi.

Come ben noto, da qualche mese il colosso della tecnologia ha deciso di abbandonare l’Italia, mantenendo comunque attivo il servizio clienti e garantendo ai suoi utenti tutta l’assistenza di cui hanno bisogno. Un vero peccato per i consumatori nostrani, perché i device a marchio Vivo da sempre rappresentano una soluzione dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Chiaramente su Amazon è ancora possibile acquistare smartphone dell’azienda cinese, come l’ottimo Vivo Y72 5G, un telefono dalle grandi potenzialità che per le prossime ore arriva a un prezzo davvero irripetibile.

Vivo Y72 5G – Mediatek Dimensity 700 – Versione 8/128 GB

Vivo Y72 5G: scheda tecnica

Vivo Y72 5G ha un display IPS LCD da 6,58 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il processore è un Mediatek Dimensity 700 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP (ƒ/1.79), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (ƒ/2.2) e uno per le foto macro da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale è da 16 MP (ƒ/2.0).

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e i diversi sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Presente naturalmente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo a 18 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Funtouch OS.

Vivo Y72 5G: l’offerta su Amazon

Vivo Y72 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa, con una scheda tecnica dalle buone potenzialità pronta ad accompagnare l’utente in tutte le sfide quotidiane e senza grosse difficoltà.

Tra i principali punti di forza di questo device abbiamo sicuramente il design, con un look semplice e molto curato, proprio di tutti i prodotti a marchio Vivo.

Molto interessante il comparto fotografico che riesce a garantire scatti di buona qualità in qualsiasi condizione di utilizzo, soprattutto con una luminosità ottimale.

Di buon livello anche l’autonomia che grazie a un processore poco energivoro e a un’interfaccia grafica pulita e ben ottimizzata, riesce a superare tranquillamente un giorno di utilizzo.

Il prezzo di listino di questo smartphone è di 259 euro, un costo nemmeno troppo elevato tenendo presenti le caratteristiche tecniche di cui sopra. Ma con l’offerta Amazon è possibile portare a casa il Vivo Y72 5G a 219 euro (-15%, –40 euro), una grande occasione per chi cerca un telefono dalle buone potenzialità ma a un prezzo accessibile.

