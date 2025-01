Vivo X200 Pro arriva in Italia: caratteristiche e prezzo del top di gamma

Fonte foto: Vivo

Il nuovo Vivo X200 Pro, a distanza di alcuni mesi dalla presentazione in Cina, arriva ora in Europa e, in particolare, in Italia con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio da protagonista nella fascia alta del mercato, rilanciando il marchio Vivo che nel nostro continente non è ancora riuscito ad affermarsi. Lo smartphone è ora acquistabile direttamente su Amazon.

Al momento, invece, non ci sono informazioni sul possibile arrivo di altre varianti della gamma Vivo X200 che comprende anche il modello base, chiamato semplicemente Vivo X200, e il compatto Vivo X200 Pro Mini. Tutte e tre le varianti della serie sono dotate del chip top di gamma di MediaTek.

Vivo X200 Pro – 16/512 GB

Vivo X200 Pro: caratteristiche tecniche

Vivo X200 Pro ha un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz e una luminosità di picco di 4.500 nit. Sotto la scocca troviamo il SoC MediaTek Dimensity 9400, il chip top di gamma di MediaTek realizzato con processo produttivo a 3 nm.

La versione dello smartphone venduta in Italia ha 16 GB di RAM e 512 GB di storage UFS 4.0. Per il momento, questa è l’unica versione destinata al nostro mercato. Il nuovo Vivo X200 Pro è dotato di una batteria al carburo di silicio con capacità di 6.000 mAh e con possibilità di sfruttare la ricarica via cavo da 90 W e la ricarica wireless da 30 W.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza dello smartphone. Il top di gamma di Vivo, infatti, è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale Sony LYT-818 da 50 Megapixel affiancato da un teleobiettivo periscopico da 200 Megapixel, con zoom ottico 3,7x, e da un sensore ultra-grandangoolare da 50 Megapixel. C’è spazio anche per una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

La scheda tecnica di X200 Pro si completa con un sensore di impronte digitali ultrasonico, posizionato sotto al display, il supporto Dual SIM, con possibilità di utilizzare anche una eSIM, il chip NFC e la certificazione IP68/IP69. Il sistema operativo è Android 15 con 4 major update garantiti.

Vivo X200 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo X200 Pro è già acquistabile su Amazon con un prezzo di 1.445,80 euro (al momento della scrittura dell’articolo). In altri mercati, come ad esempio la Spagna, lo smartphone viene venduto con un prezzo di listino di 1.199 euro. È probabilmente, quindi, che nel corso delle prossime ore lo store di Amazon Italia si allinei al prezzo effettivo dello smartphone.

Vivo X200 Pro – 16/512 GB