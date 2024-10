Fonte foto: Vivo

Vivo ha svelato in Cina la nuova gamma di smartphone Vivo X200 Series. In arrivo sul mercato ci sono tre diversi modelli: il Vivo X200, variante d’accesso alla gamma, il top di gamma Vivo X200 Pro e il top di gamma compatto Vivo X200 Pro Mini.

Per tutte e tre gli smartphone di Vivo c’è il nuovo chip MediaTek Dimensity 9400, realizzato a 3 nm e in grado di offrire un sensibile passo in avanti in termini di prestazioni rispetto alla generazione precedente.

I nuovi Vivo X200 sono dotati di un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss e hanno il sistema operativo Android 15 con Origin OS e diverse funzionalità AI integrate.

Per tutta la gamma c’è un pannello AMOLED con bordi arrotondati e una nuova funzione di messaggistica che consente di inviare messaggi in un raggio di 1 chilometro anche senza connettività dati (grazie al Bluetooth e a una tecnologia sviluppata in collaborazione con MediaTek).

I nuovi modelli della gamma Vivo sono già disponibili in preordine in Cina. Per il momento, invece, non ci sono informazioni in merito all’avvio delle vendite sul mercato globale e, in particolare, in Europa.

Vivo X200: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Vivo X200 è il modello base della gamma di smartphone appena svelata dall’azienda. Il dispositivo è dotato di un display AMOLED LTPO da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione di 2.800 x 1.260 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz.

Sotto la scocca c’è il già citato Dimensity 9400 che viene affiancato da varie combinazioni di RAM e storage. Si parte dalla versione 12/256 GB. Sul mercato arriveranno anche le versioni 12/512 GB e 16/512 GB. Ci sarà anche una versione top da 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Lo smartphone utilizza memorie di archiviazione UFS 4.0.

La batteria è da 5.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Il comparto fotografico include tre sensori posteriori da 50 Megapixel, con un sensore principale Sony IMX921, un sensore ultra-grandangolare e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Lo smartphone di Vivo ha una scocca con back cover in vetro e frame in allumino. C’è la certificazione IP68 ed è presente un sensore di impronte sotto al display oltre al supporto alla connettività Dual SIM e un chip NFC.

Il nuovo Vivo X200 è disponibile in preordine a partire da 4.300 yuan, pari a circa 555 euro.

Vivo X200 Pro: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Vivo X200 Pro è il top di gamma del brand ed è dotato di un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione di 1.260 x 2.800 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz.

Anche in questo caso troviamo il chip Dimensity 9400 affiancato da varie combinazioni di RAM e storage (le stesse di X200 al netto della versione 12/512 GB). La batteria è da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 30 W.

Il comparto fotografico, rispetto al modello precedente, ha un sensore teleobiettivo periscopico differente. Si tratta, infatti, di un sensore da 200 Megapixel in grado di spingere lo zoom ottico fino a 3,7x. Cambia anche il sensore principale: il Pro utilizza un Sony LYT-818, sempre da 50 Megapixel. Per il Pro c’è anche il supporto alla connettività satellitare.

Il Vivo X200 Pro è disponibile in preordine con prezzi da 5.999 yuan, pari a circa 773 euro.

Vivo X200 Pro Mini: caratteristiche e prezzo

La versione Pro Mini punta a ritagliarsi il titolo di top di gamma compatto più interessante sul mercato. Le specifiche sono le stesse dei fratelli maggiori al netto di un display AMOLED LTPO con diagonale di 6,31 pollici e risoluzione di 1.216 x 2.640 pixel e refresh rate di 120 Hz.

C’è il Dimensity 9400 e ci sono tre varianti di RAM e storage, fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. Il comparto fotografico ha tre sensori da 50 Megapixel (il principale è lo stesso del Pro mentre il teleobiettivo è ripreso da X200) mentre la batteria, nonostante le dimensioni compatte, ha una capacità di 5.700 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W e alla ricarica wireless da 30 W.

Il nuovo Vivo X200 Pro Mini è disponibile da subito in preordine, con prezzi da 4.699 yuan, pari a circa 606 euro.