Vivo Y02 ufficiale: arriverà in Italia?

All’inizio di agosto Vivo aveva presentato il suo Y02s, uno smartphone destinato alla fascia bassa del mercato, proposto per il mercato asiatico. Ora assistiamo al lancio della versione senza ‘s‘, il Vivo Y02 che potrebbe seguire la stessa strada del fratellino, ovvero rimanere entro i confini dei mercati asiatici: Vivo ha scelto di lanciarlo nel mercato indiano. Non è detto, però che almeno uno di questi due modelli non possa un giorno arrivare anche nel vecchio continente.

Vivo Y02 specifiche tecniche

Ovviamente, il fatto che questo Vivo Y02 sia un cellulare entry-level non gli impedisce avere, nonostante tutto, qualche specifica interessante. Su tutte spicca senza dubbio la grande capacità della batteria e la scelta di un sistema operativo adattato alle sue basse prestazioni.

Sotto la scocca troviamo il noto (e un po’ datato) SoC MediaTek Helio P22, una chip del 2018 e destinato alla fascia di smartphone e tablet più economica. Questo processore è accompagnato da un’unica opzione di memoria: 3 GB di RAM e uno spazio di archiviazione di ‌32 GB, che comunque è espandibile fino a 1 TB tramite scheda Micro SD.

Come detto una delle caratteristiche degne di nota di questo smartphone è la sua batteria da 5.000 mAh, che dovrebbe garantire un’ottima autonomia. Peccato che questo punto a favore non sia compensato da una ricarica rapida: il dispositivo dispone di una porta Micro USB e non USB-C, che di fatto limita la ricarica a 10 W.

Vivo Y02 non include alcun tipo di riconoscimento facciale o di impronte digitali. Nella fascia economica non è così sorprendente trovare queste carenze, ma non si può non sottolineare che altri terminali della stessa fascia includono almeno un sensore di impronte digitali che, senza essere il sistema più avanzato, consente di sbloccare il terminale senza la necessità di utilizzare una password o una sequenza di sblocco.

Il design di questo telefono mostra bordi dritti sui lati con un modulo fotocamera molto appariscente nella parte in alto a sinistra. Nella parte anteriore c’è lo schermo LCD da 6,51 pollici con risoluzione HD+ e con la selfie camera nel notch a "goccia" nel centro dello schermo.

Niente di rilevante sul fronte fotocamere. Nella parte anteriore troviamo una selfie camera da 5 megapixel, mentre sul retro l’asticella si alza (si fa per dire) a 8 megapixel.

Per quanto riguarda il software, Vivo Y02 ovviamente non viene fornito con Android 13, ma con l’interfaccia Funtouch OS 12 basata su Android 12 Go Edition. Questo è un livello di personalizzazione ultraleggero, che a sua volta assomiglia molto ad Android puro che è sicuramente più adatto vista la configurazione.

Vivo Y02: disponibilità e prezzi

Vivo Y02 è stato lanciato in India in un’unica configurazione da 3/32 GB, in blu e in nero, al prezzo di 1.499.000 rupie, che equivarrebbero a poco più di 90 euro al cambio attuale. Per ora non si sa se raggiungerà anche il mercato globale: in Italia potrebbe arrivare tramite distribuzione parallela, o grazie a Amazon o AliExpress dove i rivenditori asiatici spesso propongono in Europa device destinati in esclusiva a loro Paesi.