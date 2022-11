Vivo Y35 e Y22s ufficiali in Italia: caratteristiche e prezzi

Vivo ha annunciato due nuovi modelli di smartphone per il mercato italiano: sono Vivo Y35 e Vivo Y22s, entrambi con connessione 4G e con specifiche tecniche di base. Due modelli per il segmento low cost, dunque, con poche differenze tra loro tanto che c’è da chiedersi se servivano realmente due modelli e non ne bastasse uno.

La risposta è sempre la stessa: la crisi dei chip impone ai produttori di segmentare l’offerta, perché non è detto che ci siano abbastanza componenti sul mercato per soddisfare tutta la domanda. Si fanno gli smartphone con quel che c’è, insomma.

Il risultato, però, in entrambi i casi è in linea con la concorrenza e, di conseguenza, chi cerca un telefono economico per l’uso quotidiano, di un brand affidabile e ben costruito può senza dubbio prendere in considerazione anche Vivo Y22s e Vivo 35.

Vivo Y22s: caratteristiche e prezzo

Tra i due modelli presentati, Vivo Y22s è quello realmente economico. Si basa sul chip Qualcomm Snapdragon 680 4G, diffusissimo quest’anno, e su una dotazione di memoria pari a 6 GB di RAM e 128 GB di storage. C’è anche la possibilità di assegnare 2 GB di memoria di archiviazione come RAM virtuale, mentre lo storage è espandibile con schedina microSD fino ad un TB.

Lo schermo è un LCD da 6,55 pollici, con risoluzione solo HD+, densità di pixel di 270 ppi, 90 Hz di refresh e 530 nit di luminosità massima. Nel notch a V è inserita la fotocamera frontale, da 8 MP, mentre le fotocamere posteriori sono tre: principale da 50 MP (f/1.8), macro da 2 MP (f/2.4) e sensore di profondità da 2 MP (f/2.4).

Poiché lo schermo è di tipo LCD, il sensore delle impronte è stato posizionato lateralmente. La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica a 18W. Il peso del dispositivo è di 192 grammi.

Vivo Y22s è già disponibile in Italia, anche su Amazon, al prezzo di 269 euro.

Vivo Y22s – Versione 6/128 GB

Vivo Y35: caratteristiche e prezzo

Vivo Y35 è il secondo modello di smartphone di fascia media presentato dal colosso cinese. Anch’esso basato su chip Snapdragon 680 4G, ha 8/256 GB di memoria, di nuovo con la possibilità di espandere la RAM con quella virtuale o di aggiungere storage con una schedina microSD.

Lo schermo è sempre LCD, sempre a 90 Hz, ma con risoluzione superiore: FHD+. Sale anche, seppur di pochissimo, la luminosità massima: su Vivo Y35 raggiunge i 550 nit. Identico il comparto fotografico posteriore (50+2+2 MP), mentre cambia la selfie camera che, su Vivo Y35 è da 16 MP f/2.0.

Non cambia, invece, la batteria (5.000 mAh), né la ricarica (sempre 18W), mentre il peso è leggermente inferiore: 188 grammi.

Il prezzo di listino di Vivo Y35 è di 349 euro e il dispositivo è già acquistabile nei principali negozi di elettronica, anche online, e su Amazon.

Vivo Y35 – Versione 8/256 GB