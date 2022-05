Voglia di risate? Ecco le novità da vedere in streaming

Ci sono giornate più pesanti di altre: magari il lavoro è stato più impegnativo del solito, forse qualche preoccupazione o discussione ha incupito i pensieri… Comunque sia, arrivati a sera l’unica cosa di cui si ha voglia è svagarsi. Perché non farlo con una serie o un film di genere comedy?

Non c’è dubbio che sia proprio questa la visione migliore per rilassarsi, distrarsi e allo stesso tempo staccare finalmente la mente dai pensieri e dagli impegni della giornata appena trascorsa. La buona notizia è che per chi cerca un titolo tutto da ridere, o per chi ama in particolare il genere comico, le alternative sulle varie piattaforme di streaming non mancano mai. Di più: ci sono anche alcune novità assolute disponibili solo da qualche settimana o in uscita fra pochi giorni, inclusa una produzione italiana davvero leggera e divertente. Ecco i migliori titoli comici da vedere il prima possibile.

Finché social non ci separi

È una novità freschissima di Prime Video (è uscito il 2 maggio): i protagonisti sono Angelo Pisani e Katia Follesa, coppia nella vita e, in questo caso, anche sul palco. I due hanno scelto di dirsi tutto, anche le cose meno belle. Persino i difetti. Katia scrive quelli di Angelo e lui fa altrettanto con quelli di lei. Ne risulta un esilarante show che racconta quanto può essere difficile, ma anche bella, la convivenza tra coniugi.

The Kids in the Hall

Bisogna aspettare il 13 maggio per vedere su Prime Video gli sketch dell’iconica compagnia comica canadese composta da Dave Foley, Brice McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney e Scott Thompson.

Presentato per la prima volta nel 1989, l’originale The Kids in the Hall è una commedia che ha fatto scuola. La versione in arrivo su Prime Video è invece una nuova stagione di otto episodi che includono personaggi inediti, tormentoni storici e gag con la solita comicità tagliente dei Kids.

Il Pentavirato

Disponibile dal 5 maggio su Netflix, questa nuova serie comica demenziale ha per protagonista un improbabile giornalista che si trova coinvolto in una missione per scoprire la verità dietro il Pentavirato, una misteriosa società segreta composta da cinque persone che lavora nell’ombra per il bene dell’umanità fin dai tempi della peste nera del 1347.

Due agenti molto speciali 2

Omar Sy e Laurent Lafitte interpretano un’insolita coppia di poliziotti che si ritrova a lavorare in un’indagine attraverso la Francia. Quella che sembrava solo un’operazione per traffico di droga si rivela molto di più. Il film, in uscita il 6 maggio su Netflix, sorprenderà il pubblico con una comicità inaspettata.

How I Met Your Father

Ricordate How I Met Your Mother? Bene, ecco la versione a parti invertite. In un futuro non molto lontano, Sophie, la protagonista, sta raccontando al figlio la storia di come ha incontrato suo padre quando, nel 2021, cercava l’anima gemella insieme al suo affiatato gruppo di amici. La serie esce l’11 maggio 2022 su Disney+.