Cosa c'è di nuovo su Netflix a luglio 2024

Fonte foto: Netflix

Novità assolute e grandi ritorni, drammi e commedie: la programmazione di luglio 2024 di Netflix promette di accontentare proprio tutti. Tra le uscite più attese ci sono l’ottava stagione di Elite e la terza stagione di Vikings: Valhalla: entrambe sono i capitoli conclusivi delle due storie. Eddie Murphy torna a pattugliare le strade di Beverly Hills nei panni di Axel Foley nel nuovo film Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F. Altre novità in arrivo nelle prossime settimane sono anche la serie comedy animata Exploding Kittens e il programma Rhythm + Flow: Francia, ovvero l’edizione francese del rap show che nella versione nostrana ha visto come giudici Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier.

I film di luglio 2024 su Netflix

A luglio 2024 su Netflix arrivano alcuni film celebri usciti negli ultimi anni, ma che si prestano a essere riguardati nelle imminenti sere d’estate: Babylon di Damien Chazelle, ad esempio, ma anche l’horror M3GAN e persino Titanic, che non ha certo bisogno di presentazioni. Tra le novità inedite c’è invece il film Svaniti nel nulla, thriller italiano con protagonista Riccardo Scamarcio.

1° luglio : Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri, Io, noi e Gaber, I Croods 2 – Una nuova era

: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri, Io, noi e Gaber, I Croods 2 – Una nuova era 2 luglio : Bodies Bodies Bodies

: Bodies Bodies Bodies 3 luglio : Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, The Man with 1000 Kids

: Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F, The Man with 1000 Kids 5 luglio : Fast & Furious 9 – The Fast Saga

: Fast & Furious 9 – The Fast Saga 6 luglio : La ragazza della palude

: La ragazza della palude 9 luglio : M3GAN

: M3GAN 11 luglio : Svaniti nella notte

: Svaniti nella notte 15 luglio : Titanic

: Titanic 19 luglio : Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi

: Find Me Falling – Un’isola dove innamorarsi 21 luglio : Babylon

: Babylon 22 luglio : L’immensità

: L’immensità 26 luglio: Ritorno a Coccia Di Morto

Le serie tv di luglio 2024 su Netflix

Per quanto riguarda serie tv e docuserie, invece, a luglio 2024 su Netflix esce, tra le altre cose, la prima parte della sesta stagione di Cobra Kai. Nel nuovo Simone Biles Rising: verso le Olimpiadi la fortissima ginnasta statunitense Simone Biles, che si era ritirata dalle competizioni per prendersi cura della propria salute mentale, racconta il suo difficile percorso in vista dei prossimi obiettivi olimpici. C’è una certa attesa anche per The Decameron, nuova serie tv ispirata alle novelle di Giovanni Boccaccio.