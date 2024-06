Un altro Ferragosto, dove vedere in streaming il film di Paolo Virzì

Fonte foto: Sky

«Il film nasce da una pressione fortissima, affettuosa e ostinata, quasi ossessiva, degli spettatori e degli stessi attori che, già due anni dopo Ferie d’agosto, mi chiedevano di realizzarne il seguito», ha raccontato Paolo Virzì in un’intervista a Ciak. «Ma io non mi sentivo uno da sequel, e nel frattempo sono morti Piero Natoli ed Ennio Fantastichini». E invece quel sequel, alla fine, è arrivato. Ventotto anni dopo Ferie d’agosto, che uscì nel 1996, Virzì ha infatti firmato Un altro Ferragosto, film uscito al cinema a marzo 2024 e ora disponibile in streaming.

La trama: di cosa parla Un altro Ferragosto

In Ferie d’agosto, ambientato negli anni Novanta a Ventotene, Cecilia rivela al compagno, il giornalista Sandro Molino, di essere incinta. In Un altro Ferragosto ritroviamo dunque quel figlio, Altiero Molino, un imprenditore digitale quasi trentenne.

Altiero decide di tornare a Ventotene con il marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno a Sandro, ormai anziano e vicino alla morte. L’idea è quella di regalare al padre un’ultima vacanza, ma l’isola è in pieno fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi, la figlia del bottegaio romano Ruggero diventata una celebrità sul web, con il suo fidanzato Cesare.

Il matrimonio è un vero e proprio evento mondano che attira i media, ma anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Così due Italie apparentemente inconciliabili sono destinate ancora una volta a incontrarsi a Ferragosto, con esiti imprevedibili.

Il cast di Un altro Ferragosto

Il film è diretto da Paolo Virzì, che firma anche la sceneggiatura insieme a Francesco Bruni e Carlo Virzì. La produzione è di Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema.

Silvio Orlando veste i panni di Sandro, ex giornalista dell’Unità ormai morente. Laura Morante è Cecilia, la moglie di Sandro che soffre la solitudine e la mancanza d’amore del suo matrimonio.

Nel cast di Un altro Ferragosto ci sono poi Raffaella Lebboroni e Claudia Della Seta (che interpretano rispettivamente Betta e Graziella, amiche di Cecilia), Andrea Carpenzano (alias Altiero), Anna Ferraioli Ravel (nei panni dell’influencer Sabrina Mazzalupi), Vinicio Marchioni (ovvero Cesare, futuro marito di Sabrina), Paola Tiziana Cruciani (nei panni di Luciana, madre della sposa), Sabrina Ferilli (zia della sposa, Marina) e Christian De Sica (il suo nuovo compagno, Pierluigi Nardi Masciulli).

Completano il cast Lorenzo Saugo, Gigio Alberti, Agnese Claisse, Santucci Lorenzo Nohman, Emiliano Bianchi, Emanuela Fanelli, Ema Stokholma, Lorenzo Balducci, Silvio Vannucci e Rocco Papaleo.

Come vedere Un altro Ferragosto in streaming

Da giovedì 20 giugno 2024 il film Un altro Ferragosto è disponibile su Sky on demand, anche in 4K, e in streaming su NOW.

Inoltre, giovedì 27 giugno il film verrà trasmesso alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy.