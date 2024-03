Fonte foto: Hamara / Shutterstock.com

Il settore delle piattaforme di streaming in Europa ha ora un nuovo protagonista. Warner Bros Discovery ha annunciato il lancio di Max, piattaforma che, negli USA, ha rimpiazzato HBO Max. In alcuni Paesi europei, come Belgio e Paesi Bassi, il nome della piattaforma di streaming resterà HBO Max ma il servizio sarà arricchito con nuovi contenuti.

Il servizio metterà a disposizione dei suoi utenti diversi contenuti originali e trasmetterà anche le Olimpiadi di Parigi, in programma quest’estate. Il lancio europeo di Max sarà graduale e il servizio sarà reso disponibile nei primi mercati (tra i quali non compare l’Italia) a partire maggio 2024.

Max: le caratteristiche della nuova piattaforma

L’accesso a Max sarà legato all’attivazione di un piano in abbonamento, senza vincoli, con uno schema che ricalca le proposte di Netflix e Disney+. Per accedere a Max sarà possibile scegliere tra i piani:

Basic con pubblicità

Standard

Premium

Il piano Basic con pubblicità sarà disponibile solo in alcuni Paesi (Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Romania, Polonia, Francia e Belgio) e consentirà l’accesso ai contenuti in Full HD, con la possibilità di utilizzare l’account da 2 dispositivi in contemporanea (non ci sono vincoli alla condivisione). Per il momento, non è stata chiarita la quantità delle pubblicità che l’utente dovrà guardare per ogni ora di contenuti.

Il piano Standard, oltre a eliminare la pubblicità, conferma l’accesso a contenuti in Full HD e la possibilità di eseguire lo streaming da 2 dispositivi in contemporanea. Ci sarà anche la possibilità di effettuare il download di un massimo di 30 contenuti, per la visione offline.

A completare le opzioni per gli utenti c’è il piano Premium con risoluzione fino al 4K, audio Dolby Atmos, accesso alla piattaforma da 4 dispositivi e possibilità di download dei contenuti per la visione offline fino a un massimo di 100 contenuti per account.

In base ai mercati, Max metterà a disposizione anche un “add-on” Sport che andrà a sommarsi a uno degli abbonamenti citati garantendo l’accesso a vari eventi sportivi oltre che ai canali Eurosport (l’offerta sportiva varierà in base al Paese). Lo streaming dei contenuti sportivi potrà avvenire su un massimo di 2 dispositivi in contemporanea, a prescindere dal piano d’abbonamento attivato.

Il costo dei singoli abbonamenti a Max e dell’add-on Sport varierà in base al Paese.

L’Italia deve attendere

Per il momento, Max non sarà disponibile in Italia. Il nostro Paese, come Germania e Regno Unito, non rientra nei 25 mercati europei dove è previsto il lancio della nuova piattaforma. Il motivo è semplice: Warner Bros Discovery ha un accordo con Sky per la distribuzione dei propri contenuti in Italia.

Tale accordo è valido fino al 2025. Di conseguenza, Max potrebbe arrivare in Italia solo nel 2026. Nel nostro Paese, per il momento, resta disponibile Discovery+ che avrà un’offerta ridotta rispetto ai contenuti che Max proporrà in Europa.