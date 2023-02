WhatsApp al lavoro: in arrivo la novità più attesa

Una delle novità più attese su WhatsApp è la possibilità di modificare i messaggi già inviati, una sorta di tasto "Edit" che non servirebbe solo ad evitare brutte figure nelle conversazioni importanti ma sarebbe utile anche a tenere in ordine le chat ordinarie di tutti i giorni. Basti pensare ad un banalissimo "Ciao, a che ora atterri domani?" per capire che se la risposta è sbagliata è molto meglio correggerla che riscriverla o cancellare il vecchio messaggio per scriverne uno nuovo.

WhatsApp lavora a qualcosa del genere da molto tempo: il noto blog WABetaInfo ha trovato le prime tracce dell’edit dei messaggi a maggio 2022, su un’app beta per Android. Poi, a novembre 2022, ha trovato altre tracce sull’app beta per iOS. Ora, a distanza di circa tre mesi, un nuovo avvistamento ancora nell’app per iOS. Ma a che punto sta veramente WhatsApp?

WhatsApp: la novità sull’edit dei messaggi

L’ultima app WhatsApp beta per iOS 23.4.0.72 il misterioso autore di WABetaInfo ha trovato un nuovo messaggio, che recita così:

Hai ricevuto un messaggio modificato. Lo puoi vedere se hai l’ultima versione di WhatsApp. Aggiorna WhatsApp

Da questo messaggio si intuiscono due cose: la prima è che WhatsApp è effettivamente ancora al lavoro sulla possibilità di modificare i messaggi già inviati, la seconda è che per modificare i messaggi, e per leggere i messaggi modificati, sarà necessario avere una determinata versione dell’applicazione.

Non si tratterà, dunque, di un aggiornamento "server side", cioè di quelli che arrivano in silenzio perché WhatsApp ha modificato qualcosa dall’alto, nel funzionamento della piattaforma. Non sarà così: per avere la nuova funzione sarà necessario aggiornare l’app. Quindi ci sarà un prima e un dopo e qualcuno verrà escluso (chi non potrà più aggiornare l’app).

Edit messaggi WhatsApp: come funzionerà

Dalle informazioni trovate da WABetaInfo su app beta di WhatsApp precedenti sappiamo in che direzione sta andando il lavoro di sviluppo, anche se non è affatto detto che la versione finale della funzione sia esattamente la stessa vista nelle beta.

Sappiamo, ad esempio, che sarà possibile modificare un messaggio solo entro i primi 15 minuti dall’invio. Questo "timer", però, potrebbe eventualmente cambiare in futuro proprio come è successo a quello per l’eliminazione dei messaggi, le cui regole sono cambiate più volte.

Sappiamo anche che, se il messaggio è stato modificato, si vedrà chiaramente perché, vicino all’orario di invio, WhatsApp mostrerà una dicitura "Edited", cioè modificato.

Sappiamo anche, infine, che l’opzione per modificare un messaggio nelle vecchie app era inserita all’interno del menu contestuale, quello che si apriva con un tap lungo su un messaggio. Oggi con un tap lungo si apre l’elenco delle emoji e, di conseguenza, molto probabilmente la funzione Edit verrà implementata con un’apposita icona nella parte alta dello schermo, vicino a quella del cestino per cancellare il messaggio.

Edit messaggi: WhatsApp è in ritardo

A dire la verità WhatsApp dovrebbe accelerare lo sviluppo di questa nuova funzione, perché arriva ultima rispetto alla concorrenza più accreditata. Parliamo, ovviamente, di Telegram che permette di modificare i messaggi già inviati da maggio 2016 (avete letto bene), ma anche di iMessage, l’app di messaggi degli iPhone, che permette di fare lo stesso da un po’ di tempo.

L’apparizione della funzione per modificare i messaggi nell’ultima beta di WhatsApp non comporta la certezza di vedere la novità in breve tempo anche sulle app ufficiali. Tuttavia, va anche ammesso che negli ultimi mesi il team di sviluppo di WhatsApp ha messo il turbo e ha pubblicato una novità dietro l’altra. Sarà la volta buona?