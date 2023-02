WhatsApp annuncia 4 novità per tutti

Sono ben quattro le novità rilasciate da WhatsApp per tutti gli utenti della sua app ufficiale per Android. Non utenti dell’app beta, quindi, ma utilizzatori comuni della piattaforma di chat più diffusa al mondo. Le novità introdotte, però, erano state tutte intraviste nelle settimane scorse all’interno delle app beta e questo è un chiaro sintomo che, da qualche mese a questa parte, il team di sviluppatori di WhatsApp ha accelerato il passo.

WhatsApp: le quattro novità

La novità che probabilmente farà più piacere agli utenti è la possibilità di condividere fino a 100 tra foto e video in un colpo solo. Precedentemente era possibile condividere un massimo di 30 file multimediali, che già non erano pochi. Passando a 100, in pratica, con un paio di invii si condividono le foto di una intera vacanza.

La seconda novità è la possibilità di creare avatar personalizzati e utilizzarli come sticker, nelle chat, o direttamente come foto profilo. Chi ama questo tipo di raffigurazione 3D sarà dunque contento di averla su WhatsApp. Tutti gli altri possono ignorarla senza problemi.

Arriva, poi, il supporto a nomi e descrizioni più lunghi per i gruppi. Novità che farà comodo soprattutto agli amministratori, che potranno così specificare meglio le finalità e le regole base del gruppo e invitare gli utenti a seguirle. E se le regole base saranno già nella descrizione, nessuno potrà dire di non averle lette.

Infine, l’ultima novità appena rilasciata da WhatsApp è la possibilità di inserire una didascalia testuale quando inviamo dei documenti. Anche in questo caso è qualcosa di molto comodo, perché la didascalia potrà poi essere ricercata con la ricerca interna di WhatsApp e, quindi, sarà facile trovare un file in particolare.

WhatsApp: le novità sono per tutti

Come già anticipato, queste nuove funzioni sono già disponibili per tutti coloro che usano l’app di WhatsApp per Android: basta aggiornarla all’ultima versione per iniziare a usare le novità. Logicamente le stesse novità arriveranno anche su iOS nel giro di pochi giorni (o sono già arrivate, in alcuni casi).

Queste nuove funzioni, tra l’altro, arrivano a poco più di una settimana da altre cinque novità focalizzate, questa volta, sugli stati di WhatsApp. Si tratta ad esempio,della possibilità di selezionare in modo preciso chi può vedere i nostri stati, di creare uno stato vocale lungo fino a 30 secondi, di reagire agli stati dei nostri contatti.

Ma non solo: ora, negli stati, viene mostrata l’anteprima grafica dei link pubblicati e, infine, i profili di coloro che hanno aggiornato lo stato di recente vengono evidenziati con un cerchio colorato.

WhatsApp è passata all’attacco

Chi usa WhatsApp da anni, e sono in centinaia di milioni nel mondo, si sarà certamente accorto che il ritmo con cui la piattaforma rilascia aggiornamenti e novità è cresciuto moltissimo negli ultimi mesi.

Non è un caso: recentemente WhatsApp ha subito una fortissima pressione da parte delle app concorrenti, come Telegram, ma anche dalle autorità garanti della privacy di diversi Paesi nel mondo (UE in primis). WhatsApp si è dovuta difendere da una vera e propria tempesta di attacchi incrociati e, a quanto pare, adesso è passata al contrattacco.