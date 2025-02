WhatsApp prepara una sorpresa: gli "ospiti"

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Una nuova funzione disponibile al momento solo in beta andrà a potenziare gli eventi su WhatsApp, che potrebbero diventare disponibili anche per le singole chat private

Il noto blog WABetaInfo ha scovato una nuova funzionalità all’interno del codice della versione beta 2.25.3.17 dell’app per Android di WhatsApp, che conferma quanto già individuato nella precedente versione beta 2.25.3.6 del 31 gennaio scorso.

Questa novità riguarda la gestione degli eventi, al momento annunciata e limitata alle sole chat interne alle community, e introduce la possibilità per gli invitati di portare degli ospiti.

WhatsApp: eventi, inviti, ospiti

La funzione degli eventi è stata inizialmente introdotta a maggio 2024 per le community di WhatsApp, con l’obiettivo di facilitare l’organizzazione di incontri tra i membri di un gruppo.

Inizialmente, questa funzione era disponibile solo per i gruppi all’interno di una community (una funzione che, a dire il vero, non usa praticamente nessuno), ma ora sembra che WhatsApp stia per estendere questa funzionalità anche alle chat private.

La funzione permette di creare un evento e gli invitati possono confermare o declinare la loro partecipazione.

La nuova scoperta di WABetaInfo rivela che all’interno degli eventi sarà possibile abilitare la partecipazione di ospiti. Ciò significa che un invitato potrà indicare se intende portare con sé altre persone, inizialmente non previste dall’organizzatore dell’evento.

L’organizzatore dell’evento potrà decidere se abilitare o disabilitare questa opzione, mantenendo il controllo finale su chi potrà partecipare: se abilitata, gli invitati potranno specificare quanti ospiti porteranno con sé, permettendo all’organizzatore di pianificare di conseguenza.

Questa funzionalità potrebbe essere utile in diverse situazioni, come eventi aziendali, feste di compleanno o riunioni informali, in cui gli invitati potrebbero voler portare con sé colleghi, amici o familiari.

Ma potrebbe essere utile anche negli eventi online di lavoro, in cui la presenza o meno di una persona in più può richiedere una modifica al tipo di materiale che viene mostrato e condiviso in videocall.

L’aggiunta di ospiti negli eventi permette, dunque, una maggiore flessibilità e precisione nell’organizzazione di un evento e ne moltiplica le possibilità di utilizzo da parte degli utenti.

Ospiti WhatsApp, quando arriva la nuova funzione

Le nuove funzionalità scoperte nelle versioni beta non sempre vengono rilasciate nell’app ufficiale. Tuttavia, in questo caso, ci sono due indizi provenienti da due versioni beta successive, il che rende più probabile l’implementazione di questa nuova funzione.

Inoltre, WABetaInfo è una fonte che si è dimostrata molto affidabile nel corso del tempo, anticipando spesso le novità che poi sono state effettivamente rilasciate da WhatsApp.

Per il momento, la funzione che consente agli invitati di portare degli ospiti è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato gli ultimi aggiornamenti della versione beta di WhatsApp per Android dal Google Play Store, e sarà resa disponibile a un numero sempre maggiore di tester nelle prossime settimane.

Non è possibile, però, dire con certezza se e quando questa funzione sarà resa disponibile anche per gli utenti dell’app standard.