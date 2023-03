WhatsApp cambia interfaccia: come sarà

Gli sviluppatori di WhatsApp, ultimamente, non dormono mai e hanno rilasciato un interessante aggiornamento dedicato ai tablet, all’interno dell’ultima versione beta dell’app per Android. L’interfaccia utente è stata completamente rivista, per migliorare l’esperienza di utilizzo dell’app sui dispositivi a schermo grande.

La nuova interfaccia ha un design più pulito e moderno, con icone più grandi e spazi più ampi tra i vari elementi. Inoltre, è stata migliorata la disposizione delle varie sezioni dell’app, rendendo più facile accedere alle chat, ai contatti e alle impostazioni. In linea di massima la nuova interfaccia ricorda quella già vista in WhatsApp Web.

WhatsApp su tablet: cosa cambia

Nell’ultima app beta la schermata delle chat è stata modificata per rendere più facile la lettura delle conversazioni sui dispositivi con schermo grande, come i tablet. Ora l’elenco delle chat viene visualizzato in una colonna sulla sinistra dello schermo, mentre sulla destra viene mostrata la singola chat selezionata con tutti i suoi messaggi.

Anche la schermata dei contatti è stata modificata per adattarsi meglio ai tablet e, in generale, ai grandi schermi touch. Ora i contatti vengono visualizzati in una griglia più grande, con icone più grandi e spazi maggiori tra loro.

Infine, anche la schermata delle impostazioni è stata modificata per adattarsi meglio ai dispositivi tablet. Le impostazioni vengono ora visualizzate in una colonna sulla sinistra dello schermo, con le opzioni selezionate mostrate sulla destra.

Su WhatsApp per i tablet, in pratica, è arrivato lo split screen verticale.

WhatsApp su tablet: quando arriva la novità

In generale, la nuova interfaccia di WhatsApp Beta per Android è stata progettata per rendere l’app più facile e piacevole da usare sui tablet. La nuova interfaccia è stata accolta positivamente dagli utenti che hanno già avuto la possibilità di provarla, e si prevede che diventerà presto disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp.

L’aggiornamento è ancora in fase beta, quindi potrebbero esserci ancora alcuni problemi da risolvere. Tuttavia, gli sviluppatori di WhatsApp Beta sono noti per essere molto attivi nell’aggiornamento e miglioramento dell’app, quindi è probabile che qualsiasi problema venga risolto in breve tempo.

Di sicuro, però, adesso l’interfaccia per i tablet è sempre più importante su WhatsApp visto il lancio, ormai diversi mesi fa, di WhatsApp multidispositivo che permette di usare l’app, contemporaneamente, su un telefono e su altri device. E il tablet, chiaramente, è il secondo dispositivo ideale.

In conclusione, la nuova interfaccia di WhatsApp Beta per Android per la versione tablet è un grande passo avanti per migliorare l’esperienza di utilizzo dell’app sui dispositivi a schermo grande. Con un design più moderno e intuitivo, gli utenti saranno in grado di utilizzare l’app in modo più efficace e piacevole. È dunque solo questione di tempo: la nuova interfaccia arriverà.